1. Quốc gia nào ở Đông Nam Á có tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức âm?
-
Singapore
0%
- Timo - Leste0%
- Thái Lan0%Chính xác
Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là mức chênh lệch giữa số sinh và số chết so với dân số trong thời kỳ nghiên cứu. Điều này có nghĩa là bình quân cứ 1.000 dân số trong một năm thì có bao nhiêu người tăng lên.
Trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan là quốc gia duy nhất có tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức âm (-0,02%). Tại Việt Nam, tỷ lệ này cùng năm là 0,09%.
Chỉ số già hóa ở Thái Lan là gần 98% (năm 2023), nghĩa là số người cao tuổi (từ 65 tuổi) ở đây bằng 98% số trẻ em dưới 15 tuổi. Con số này ở Việt Nam là gần 39%.
2. Phụ nữ ở quốc gia nào trong khu vực Đông Nam Á sinh nhiều con nhất?
-
Lào
0%
- Timo - Leste0%
- Indonesia0%Chính xác
Theo Ngân hàng Thế giới, năm 2023, trung bình mỗi phụ nữ ở Timo - Leste sinh tới 2,7 con, trong khi đó Campuchia và Lào giữ vị trí số 2 và 3, lần lượt là 2,6 và 2,4 con trên một phụ nữ.
3. Phụ nữ nước nào trong khu vực ASEAN sinh ít con nhất?
-
Singapore
0%
- Thái Lan0%
- Brunei0%Chính xác
Năm 2023, trung bình mỗi phụ nữ ở Singapore chỉ sinh 1 con, thấp nhất khu vực Đông Nam Á. Tại Thái Lan, con số này là 1,2 con còn Brunei là 1,7 con/phụ nữ.
Mức sinh này giảm thấp rất nhiều so với mức sinh thay thế (2-2,1 con/phụ nữ). Đây là ngưỡng ổn định quy mô dân số, đảm bảo thế hệ con cái thay thế cho thế hệ cha mẹ.
4. Việt Nam xếp thứ mấy trong 11 quốc gia Đông Nam Á về mức sinh?
-
5
0%
- 60%
- 70%Chính xác
Trong 11 quốc gia Đông Nam Á, theo số liệu của Ngân hàng Thế giới năm 2023, có 5 quốc gia có tỷ lệ sinh trên 2,1 con (bằng hoặc cao hơn mức sinh thay thế). Việt Nam nằm trong nhóm 6 quốc gia có mức sinh thấp dưới mức sinh thay thế. Cụ thể, trung bình mỗi phụ nữ Việt Nam năm 2023 -2024 sinh hơn 1,9 con - xếp thứ 6 trong khu vực.
5. Mật độ dân số quốc gia nào trong khu vực Đông Nam Á ở mức cao nhất?
-
Singapore
0%
- Philippines0%
- Việt Nam0%Chính xác
Theo Cục Thống kê, mật độ dân số của Việt Nam năm 2024 là 305 người/km2, tăng 15 người/km2 so với năm 2019. Việt Nam là quốc gia có mật độ dân số đứng thứ ba trong khu vực Đông Nam Á, sau Singapore (8.539 người/km2) và Philippines (386 người/km2).
-
Xem thêm về:
-
dân số
Tin cùng chuyên mục
Tin mới
- Philippines
- 6
- Thái Lan
- Timo - Leste
- Timo - Leste