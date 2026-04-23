Chính xác

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là mức chênh lệch giữa số sinh và số chết so với dân số trong thời kỳ nghiên cứu. Điều này có nghĩa là bình quân cứ 1.000 dân số trong một năm thì có bao nhiêu người tăng lên.

Trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan là quốc gia duy nhất có tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức âm (-0,02%). Tại Việt Nam, tỷ lệ này cùng năm là 0,09%.

Chỉ số già hóa ở Thái Lan là gần 98% (năm 2023), nghĩa là số người cao tuổi (từ 65 tuổi) ở đây bằng 98% số trẻ em dưới 15 tuổi. Con số này ở Việt Nam là gần 39%.