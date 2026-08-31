1. Quốc gia nào được xếp hạng yên tĩnh nhất Đông Nam Á?
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Lào
0%
- Brunei0%
- Campuchia0%
- Myanmar0%Chính xác
Campuchia đứng đầu danh sách các quốc gia yên tĩnh nhất Đông Nam Á theo Noise-Free Nations Index (Chỉ số Quốc gia không tiếng ồn) do công ty lữ hành Go2Africa công bố. Campuchia đạt 70,8/100 điểm về mức độ yên tĩnh (quiet score)- cao nhất trong số các quốc gia Đông Nam Á được xếp hạng. Trong chỉ số này, điểm càng cao đồng nghĩa với mức độ yên tĩnh càng lớn.
Xếp sau Campuchia lần lượt là Brunei (64,3 điểm), Lào (58,1), Myanmar (57,9) và Indonesia (53,9).
2. Quốc gia nào đứng đầu danh sách ồn nhất Đông Nam Á?
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Singapore
0%
- Philippines0%
- Việt Nam0%
- Malaysia0%Chính xác
Singapore đứng đầu nhóm các quốc gia có mức độ ồn ào cao nhất Đông Nam Á, với Quiet Score 6,78/100.
Singapore đứng đầu nhóm các quốc gia “ồn nhất” Đông Nam Á với Quiet Score 6,78/100. Đây cũng là mức điểm thấp nhất trong bảng xếp hạng toàn cầu, khiến Singapore trở thành quốc gia có mức độ yên tĩnh thấp nhất thế giới theo chỉ số này.
Theo phương pháp của Go2Africa, đây không phải là phép đo trực tiếp cường độ âm thanh bằng decibel mà được tính dựa trên 7 tiêu chí liên quan đến mật độ dân số, du lịch, giao thông, hạ tầng và diện tích tự nhiên.
3. Xếp từ ồn ào nhất đến yên tĩnh nhất, Việt Nam đứng thứ mấy trong 11 quốc gia Đông Nam Á?
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Thứ 3
0%
- Thứ 40%
- Thứ 50%
- Thứ 60%Chính xác
Việt Nam đạt 40,8/100 điểm về mức độ yên tĩnh, xếp thứ 3 trong 11 quốc gia Đông Nam Á nếu tính từ ồn ào nhất đến yên tĩnh nhất, sau Singapore (6,78) và Philippines (32,6).
4. Campuchia có trình độ tiếng Anh thuộc nhóm thấp nhất Đông Nam Á, đúng hay sai?
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Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Theo bảng xếp hạng chỉ số thành thạo tiếng Anh toàn cầu 2025 (English Proficiency Index - EPI) do EF Education First công bố tháng 11/2025, Campuchia đạt 390/800 điểm, xếp cuối trong số 123 quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng.
EF là tổ chức chuyên cung cấp dịch vụ du học, đào tạo ngôn ngữ, trao đổi văn hóa, hoạt động rộng khắp trên thế giới. Kết quả xếp hạng căn cứ bài thi Anh ngữ EF SET của 2,2 triệu người không phải người bản ngữ, từ 18 tuổi trở lên.
5. Quốc kỳ Campuchia có hình ảnh biểu tượng nào?
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Đền Angkor Wat
0%
- Krama - khăn truyền thống của người Khmer0%
- Điệu múa cung đình Khmer0%
- Đền Angkor Thom0%Chính xác
Angkor Wat là công trình tôn giáo nổi tiếng nằm trong quần thể Angkor, được Lonely Planet mô tả là công trình tôn giáo lớn nhất thế giới, với diện tích hơn 160 ha. Công trình do vua Suryavarman II xây dựng vào đầu thế kỷ 12, được xem là đỉnh cao của kiến trúc Khmer và mô phỏng núi Meru - trung tâm của vũ trụ theo quan niệm Hindu giáo.
Hình ảnh Angkor Wat trên quốc kỳ Campuchia thể hiện vị trí đặc biệt của công trình này trong lịch sử và văn hóa đất nước.
6. Thành phố nào của Campuchia được chọn vào danh sách điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026?
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Siem Reap
0%
- Phnom Penh0%
- Battambang0%
- Kompong Cham0%Chính xác
Lonely Planet công bố danh sách “Best in Travel 2026”, gồm 25 điểm đến và 25 trải nghiệm nổi bật trong năm 2026.
Siem Reap - thành phố cửa ngõ của quần thể Angkor - có tên trong danh sách những điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026. Trong danh sách khu vực châu Á, Siem Reap sánh vai cùng Jeju-do (Hàn Quốc), Quy Nhơn (Việt Nam), Jaffna (Sri Lanka) và Phuket (Thái Lan).
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