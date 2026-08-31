Chính xác

Campuchia đứng đầu danh sách các quốc gia yên tĩnh nhất Đông Nam Á theo Noise-Free Nations Index (Chỉ số Quốc gia không tiếng ồn) do công ty lữ hành Go2Africa công bố. Campuchia đạt 70,8/100 điểm về mức độ yên tĩnh (quiet score)- cao nhất trong số các quốc gia Đông Nam Á được xếp hạng. Trong chỉ số này, điểm càng cao đồng nghĩa với mức độ yên tĩnh càng lớn.

Xếp sau Campuchia lần lượt là Brunei (64,3 điểm), Lào (58,1), Myanmar (57,9) và Indonesia (53,9).