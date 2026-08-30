1. Thành phố nào trồng nhiều điều, cao su nhất cả nước?
-
Cần Thơ
0%
- TPHCM0%
- Đồng Nai0%
- Đà Nẵng0%Chính xác
Theo Cổng thông tin điện tử thành phố Đồng Nai, địa phương hiện có diện tích trồng điều lớn nhất cả nước với hơn 176.000ha và sản lượng hơn 186.000 tấn, chiếm khoảng 58% diện tích điều cả nước.
Đây cũng là nơi trồng cây cao su đầu tiên của cả nước, hiện dẫn đầu với gần 245.000 ha, chiếm hơn 25% diện tích trồng cao su cả nước. Đồng Nai đồng thời là nơi chế biến cao-su hàng đầu cả nước phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu.
2. Thành phố này có vườn cao su cổ nhất Việt Nam, đúng hay sai?
-
Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Tại thành phố Đồng Nai, vườn cao su tại phường Dầu Giây có diện tích 8ha (hay còn gọi là Lô 9),hiện là vườn cây cao su có lịch sử lâu đời nhất tại Việt Nam.
Theo tài liệu lưu lại, vào khoảng năm 1906, người Pháp cho trồng thử nghiệm 1.000 cây cao su ở Dầu Giây. Thấy cây phát triển nhanh, cho mủ, họ phát triển đồn điền khắp các tỉnh miền Đông Nam Bộ.
3. Đây là thành phố rộng thứ mấy cả nước trong số các thành phố hiện nay?
-
1
0%
- 20%
- 30%
- 40%Chính xác
Với diện tích khoảng 12.730 km2, Đồng Nai là thành phố rộng nhất trong các thành phố trực thuộc trung ương. Tính cả 34 tỉnh, thành, địa phương này đứng thứ 9 về diện tích, sau Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk, Nghệ An, Quảng Ngãi, Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai.
4. Địa phương này có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao thứ mấy phía Nam năm 2025?
-
1
0%
- 20%
- 30%
- 40%Chính xác
Theo số liệu do Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội trên địa bàn (GRDP) của các địa phương năm 2025 dao động 5,84-11,89%.
Có 6 địa phương tăng trên 10% gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh và Quảng Ngãi. Tiếp theo là Đồng Nai, tăng trưởng 9,63%, cao nhất trong các tỉnh thành ở miền Nam.
Mặc dù có mức đóng góp cao nhất vào tăng trưởng chung của cả nước (23,11%), nhưng GRDP của TPHCM chỉ tăng 7,53%, đứng thứ 21/34 về tốc độ tăng trưởng.
5. Thành phố này có khu công nghiệp nào lâu đời nhất cả nước?
-
Khu công nghiệp Long Thành
0%
- Khu công nghiệp Nhơn Trạch I0%
- Khu công nghiệp Biên Hòa I0%
- Khu công nghiệp Tân Phú0%Chính xác
Đồng Nai là nơi có khu công nghiệp tập trung đầu tiên và lâu dời nhất cả nước - Khu công nghiệp Biên Hoà I (tiền thân là Khu kỹ nghệ Biên Hoà, ra đời năm 1963).
Theo quy hoạch đã được phê duyệt đến năm 2030, Đồng Nai có 89 khu công nghiệp. Hiện, địa phương có 58 khu được thành lập với tổng diện tích hơn 21.000 ha, trong đó 43 đã đi vào hoạt động.
-
Xem thêm về:
-
trắc nghiệm địa lý
-
địa lý Việt Nam
Tin cùng chuyên mục
Tin mới
- Khu công nghiệp Nhơn Trạch I
- 2
- 2
- Sai
- TPHCM