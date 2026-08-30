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Theo Cổng thông tin điện tử thành phố Đồng Nai, địa phương hiện có diện tích trồng điều lớn nhất cả nước với hơn 176.000ha và sản lượng hơn 186.000 tấn, chiếm khoảng 58% diện tích điều cả nước.

Đây cũng là nơi trồng cây cao su đầu tiên của cả nước, hiện dẫn đầu với gần 245.000 ha, chiếm hơn 25% diện tích trồng cao su cả nước. Đồng Nai đồng thời là nơi chế biến cao-su hàng đầu cả nước phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu.