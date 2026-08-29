1. Quốc gia nào là nước duy nhất ở Đông Nam Á không có đường bờ biển?
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Myanmar
0%
- Lào0%
- Campuchia0%
- Thái Lan0%Chính xác
Lào là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á không có đường bờ biển. Nằm trên bán đảo Đông Dương, Lào có diện tích khoảng 236.800 km² và giáp 5 quốc gia gồm Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam.
Dù không giáp biển, Lào có hệ thống sông ngòi dày đặc, trong đó Mekong là con sông có vai trò đặc biệt quan trọng đối với địa lý, giao thông và đời sống của người dân.
2. Khu vực nào ở miền Nam Lào được gọi là “4.000 đảo”?
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Luang Prabang
0%
- Si Phan Don0%
- Vang Vieng0%
- Plain of Jars0%Chính xác
Si Phan Don, còn gọi là “4.000 đảo”, nằm ở tỉnh Champasak, miền Nam Lào. Đây là khu vực sông Mekong chia thành nhiều nhánh, tạo thành hàng nghìn đảo lớn nhỏ. Tên gọi Si Phan Don trong tiếng Lào có nghĩa là “4.000 đảo”.
Tuy nhiên, con số 4.000 mang tính tên gọi và không nên hiểu là số lượng đảo được thống kê chính xác. Nhiều đảo rất nhỏ, không có người sinh sống và một số bị ngập khi mực nước Mekong dâng cao.
3. Vì sao Lào không giáp biển nhưng vẫn có nhiều đảo?
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Vì các đảo nằm trên hồ nước ngọt lớn
0%
- Vì các đảo hình thành giữa dòng sông Mekong0%
- Vì Lào từng có đường bờ biển trong lịch sử0%
- Vì các đảo được xây dựng nhân tạo0%Chính xác
Các đảo ở Si Phan Don là đảo sông, hình thành tại khu vực sông Mekong chia thành nhiều nhánh. Dòng chảy và quá trình bồi tụ tạo nên các vùng đất nổi giữa sông. Vào mùa nước lớn, một số đảo nhỏ có thể bị ngập một phần; khi mực nước rút, phần đất nổi lại mở rộng.
4. Lào có đường biên giới với bao nhiêu đơn vị hành chính cấp tỉnh của Việt Nam?
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7
0%
- 80%
- 90%
- 100%Chính xác
Sau đợt sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, Lào có chung đường biên giới với 9 đơn vị hành chính cấp tỉnh của Việt Nam, gồm Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và Quảng Ngãi.
Trước khi sắp xếp, có 10 tỉnh của Việt Nam giáp Lào. Sau khi Quảng Bình sáp nhập với Quảng Trị, Quảng Nam với Đà Nẵng và Kon Tum với Quảng Ngãi, số đơn vị cấp tỉnh có chung đường biên giới với Lào còn 9.
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