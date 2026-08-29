Chính xác

Lào là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á không có đường bờ biển. Nằm trên bán đảo Đông Dương, Lào có diện tích khoảng 236.800 km² và giáp 5 quốc gia gồm Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam.

Dù không giáp biển, Lào có hệ thống sông ngòi dày đặc, trong đó Mekong là con sông có vai trò đặc biệt quan trọng đối với địa lý, giao thông và đời sống của người dân.