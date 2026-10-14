Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký quyết định về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước của Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội.

Quyết định của Thủ tướng quy định những thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước độ tối mật, bí mật nhà nước độ mật của Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội.

Bí mật nhà nước độ tối mật gồm 5 danh mục lớn.

Thứ nhất là phương án trưng cầu ý dân có nội dung tác động đến chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại trước thời điểm Quốc hội quyết định việc trưng cầu ý dân theo quy định của pháp luật.

Thứ hai là phương án, biện pháp xử lý các tình huống, vấn đề phức tạp có tác động tiêu cực đến ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Nhà nước nảy sinh trong công tác bầu cử.

Tòa nhà Quốc hội. Ảnh: Hoàng Hà

Thứ ba là thông tin, tài liệu phục vụ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc: bắt, giam, giữ, khởi tố, khám xét nơi ở, nơi làm việc của đại biểu Quốc hội; tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội trong trường hợp đại biểu Quốc hội bị khởi tố bị can; đại biểu Quốc hội bị tạm giữ vì phạm tội quả tang.

Thứ tư là thông tin, tài liệu về chính sách đối ngoại giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội các nước láng giềng, các đối tác lớn, các tổ chức liên nghị viện thế giới và khu vực, các tổ chức quốc tế có nội dung ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Cuối cùng là thông tin, tài liệu về giải tán HĐND tỉnh, thành phố trong trường hợp HĐND đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của nhân dân.

Bí mật nhà nước độ mật gồm 5 danh mục lớn.

Cụ thể, thứ nhất là thông tin, tài liệu trong quá trình chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội.

Thứ hai là thông tin, tài liệu phục vụ xem xét, phê chuẩn nhân sự đối với đại biểu Quốc hội tại Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội trước khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết.

Thứ ba là thông tin, tài liệu có nội dung về đại biểu Quốc hội: Thông tin, tài liệu về việc bãi nhiệm, cách chức, buộc thôi việc, sa thải, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội trước thời điểm Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết; văn bản về hướng xử lý đơn thư tố cáo đại biểu Quốc hội liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội; cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thứ tư là công tác đối ngoại của Quốc hội.

Cuối cùng là chương trình, kế hoạch chi tiết chuyến công tác trong nước, nước ngoài của Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội trong thời gian chuẩn bị và thực hiện chuyến công tác...