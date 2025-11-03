Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội hôm nay bước sang tuần làm việc thứ 3, với trọng tâm là công tác lập pháp. Trong tuần này, các đại biểu dành thời gian thảo luận ở tổ, cho ý kiến về nhiều dự án luật thuộc các lĩnh vực kinh tế, tài chính, tư pháp, xây dựng..., nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn phát sinh trong thực tiễn.

Quốc hội khóa 15 bước sang tuần làm việc thứ 3. Ảnh: Quốc hội

Cụ thể, Quốc hội thảo luận về một số dự luật, gồm: Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; Luật Thương mại điện tử; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp, Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi).

Quốc hội cũng xem xét, cho ý kiến về các dự án: Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); Luật Giám định tư pháp (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); Luật Tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Xây dựng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Luật Chuyển đổi số; Luật Công nghệ cao (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Bên cạnh đó, Quốc hội thảo luận về dự án: Luật Quy hoạch (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); cho ý kiến việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030.

Các đại biểu sẽ dành 1 buổi để thảo luận ở tổ về dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Thuế thu nhập cá nhân được Quốc hội đặc biệt quan tâm

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành nhiều thời gian thảo luận, cho ý kiến và thông qua dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi). Đây là một trong những chính sách có tác động trực tiếp đến hàng chục triệu người lao động và nguồn thu ngân sách quốc gia.

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, mức giảm trừ cho người nộp thuế sẽ tăng từ 11 lên 15,5 triệu đồng/tháng và cho mỗi người phụ thuộc từ 4,4 lên 6,2 triệu đồng/tháng. Phương án này dự kiến làm giảm khoảng 21.000 tỷ đồng thu ngân sách nhà nước mỗi năm nhưng được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện thu nhập thực tế của người dân.

Trao đổi bên hành lang Quốc hội, đại biểu Trần Văn Lâm (đoàn Bắc Ninh) cho rằng, Ủy ban Thường vụ đã tính toán kỹ các yếu tố về giá cả, lạm phát và đời sống người dân.

Đại biểu Trần Văn Lâm (đoàn Bắc Ninh). Ảnh: Thành Huế

“Có thể nói, vấn đề thuế thu nhập cá nhân được Quốc hội đặc biệt quan tâm, chỉ đạo rà soát, xem xét để sửa một cách căn cơ, bài bản, phù hợp với yêu cầu, bối cảnh giai đoạn hiện nay và điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước. Hy vọng những sửa đổi này sẽ đáp ứng yêu cầu của đông đảo nhân dân”, ĐBQH Trần Văn Lâm nhấn mạnh.

Theo quan điểm của đại biểu, mức giảm trừ gia cảnh mà Bộ Tài chính đưa ra là mức cấp tiến, hướng tới phù hợp với luật sắp sửa.

Cụ thể, mức này đã được xem xét kỹ lưỡng trong phạm vi thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thậm chí có phần "vượt khung" so với quy định hiện hành của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Điều đó cho thấy sự chủ động và linh hoạt trong quá trình điều hành chính sách, thể hiện bước chuẩn bị mang tính “đón đầu” để phù hợp với định hướng sửa đổi toàn diện Luật Thuế thu nhập cá nhân trong thời gian tới.