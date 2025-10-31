Ngày 31/10/2025, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học “Đóng góp ý kiến cho dự thảo các Văn kiện Đại hội 14 của Đảng”.

Hội thảo được tổ chức tại Hà Nội và kết nối trực tuyến tới các điểm cầu TPHCM, Đà Nẵng và Cần Thơ, thu hút hơn 700 đại biểu là các nhà lãnh đạo, quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên và học viên của Học viện cùng các cơ quan nghiên cứu lý luận trên cả nước.

Nhiều ý kiến tại hội thảo cho rằng, dự thảo các văn kiện cần tiếp tục cập nhật tinh thần và nội dung của các quyết sách chiến lược, thể hiện qua các nghị quyết đã và sẽ được ban hành của Bộ Chính trị.

Phát biểu đề dẫn, GS, TS Đoàn Minh Huấn, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị các nhà khoa học, chuyên gia và công chúng thảo luận, đánh giá “một cách khách quan những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm từ hành trình 40 năm Đổi mới”. Ông nhấn mạnh, việc góp ý cần “tránh đánh giá chung chung mà hướng tới lập luận vững chắc, có dẫn chứng cụ thể và so sánh quốc tế”.

Theo đó, trong các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá, cần tập trung vào những vấn đề lớn như phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng con người Việt Nam thời đại mới “có bản lĩnh, tri thức, năng lực sáng tạo và tinh thần cống hiến”.

Một nhóm nội dung được các đại biểu đặc biệt quan tâm là nhiệm vụ tăng cường quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, nhằm “nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế”.

Nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gắn với công tác cán bộ, kỷ luật, kỷ cương và văn hóa trong Đảng được coi là nhân tố quyết định bảo đảm thành công của mọi chủ trương, đường lối của Đảng.

Quốc phòng - an ninh trở thành động lực phát triển

Trung tướng Trần Vi Dân, Ủy viên kiêm Phó Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, thành viên Ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng Bộ Công an cho rằng cần có cách tiếp cận mới về mối quan hệ giữa quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội.

Trung tướng Trần Vi Dân góp ý tại hội thảo

Ông phân tích: “Từ trước tới nay, chúng ta thường nghĩ mục tiêu quốc phòng, an ninh là bảo vệ, còn phát triển kinh tế - xã hội là mục tiêu phát triển. Nhưng đến nay, cần tư duy mới hơn: thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh không chỉ để bảo vệ Tổ quốc mà còn phải góp phần kiến tạo, trở thành động lực trực tiếp thúc đẩy sự phát triển của đất nước”.

Theo Trung tướng Trần Vi Dân, đây cũng là “quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm”. Ông nhấn mạnh: “Xoay quanh mối quan hệ giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, cần nhấn mạnh hơn: Đây là một cặp quan hệ rất quan trọng. Trong nhiều năm, chúng ta đã đề cập nhưng ở nhiều lĩnh vực, địa bàn, thời điểm, việc kết hợp chưa tốt”.

Trung tướng Trần Vi Dân đề nghị, trong phần về quốc phòng, an ninh của văn kiện cần bổ sung nội dung “xây dựng thế trận bảo vệ Tổ quốc”. Thế trận bảo vệ Tổ quốc là thế trận tổng hợp, giúp chủ động tốt hơn, sớm hơn, xa hơn.

Tiếp tục hoàn thiện và triển khai cơ chế kiểm soát quyền lực

Ở góc nhìn khác, PGS, TS Tào Thị Quyên, Phó Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, đánh giá cao việc dự thảo Báo cáo chính trị đã coi trọng vấn đề thể chế phát triển nhanh, bền vững khi đặt ngay sau phần quan điểm, mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

PGS, TS Tào Thị Quyên

Theo bà Quyên, đây là “sự kế thừa và phát triển một trong ba đột phá chiến lược được Đại hội 13 đề ra”, thể hiện “tầm nhìn chiến lược sáng suốt của Đảng ta khi xác định đột phá thể chế là đột phá của các đột phá”.

Bà phân tích thêm, thể chế phát triển nhanh và bền vững là khuôn khổ pháp lý, quy định trật tự và phương thức vận hành các quan hệ của con người nhằm đạt được sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Theo PGS, TS Tào Thị Quyên, thể chế phát triển nhanh, bền vững gồm ba thành tố chính: Hệ thống chính sách, pháp luật – hành lang pháp lý cho sự vận hành của các mối quan hệ xã hội; tổ chức bộ máy và hoạt động của các chủ thể gồm Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp và nhân dân; cơ chế vận hành – môi trường để các chủ thể hoạt động.

“Ba thành tố trên là "luật chơi", "người chơi" và "sân chơi" của quá trình phát triển nhanh, bền vững đất nước”, bà ví von.

Bà cho rằng, so với Báo cáo chính trị Đại hội 13, dự thảo lần này đã có sự phát triển toàn diện, trực diện và sâu sắc hơn khi xác định 6 nhóm thể chế thành phần, gồm: Thể chế chính trị, thể chế kinh tế, thể chế văn hóa, thể chế quản lý phát triển xã hội, thể chế quản lý tài nguyên – môi trường sinh thái và thể chế quốc phòng – an ninh, đối ngoại.

Bà đề cập đến đoạn đầu mục III của dự thảo nêu rõ: "Hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển nhanh, bền vững đất nước, trong đó thể chế chính trị là then chốt, thể chế kinh tế là trọng tâm, các thể chế khác là rất quan trọng". Cách diễn đạt này bảo đảm tính khái quát và súc tích của Báo cáo chính trị.

Tuy nhiên, Phó Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật lưu ý hai điểm cần bổ sung. Thứ nhất, trong phần thể chế chính trị có hai đoạn trùng lặp về nhiệm vụ “nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội”.

Thứ hai, dự thảo “chưa nhấn mạnh nhiệm vụ kiểm soát quyền lực trong hệ thống chính trị”. Dự thảo nhấn mạnh phương thức “kiểm tra, giám sát”, chưa đề cập đến phương thức “thanh tra”, như vậy là chưa đầy đủ các phương thức kiểm soát quyền lực.

Bà đề nghị bổ sung nhiệm vụ: “Tiếp tục hoàn thiện và triển khai cơ chế kiểm soát quyền lực trong hệ thống chính trị”.

Theo PGS, TS Nguyễn Thắng Lợi, Tổng biên tập Tạp chí Lý luận chính trị, năm bài học kinh nghiệm được nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo tổng kết 40 năm Đổi mới “thể hiện bước phát triển về lý luận của Đảng, có giá trị định hướng thực tiễn cho sự nghiệp cách mạng đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới”.

Ông cho rằng, đó là “những bài học được đúc kết từ việc thực hiện các nguyên tắc của đổi mới, từ việc giải quyết tốt các mối quan hệ lớn, và từ phương thức lãnh đạo”.