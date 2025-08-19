Kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài và diễn ra ngay trước thềm năm học mới, nên nhiều gia đình tranh thủ đưa con đi du lịch để nghỉ ngơi, thư giãn.

Theo dữ liệu từ trang Booking.com, có tới 41% du khách Việt Nam lên kế hoạch du lịch trong dịp này, coi đây là thời điểm lý tưởng để tận hưởng một kỳ nghỉ đáng nhớ.

Ngoài những điểm đến biển quen thuộc, năm nay xu hướng “Bắc tiến” ghi nhận sự gia tăng đáng kể khi nhiều du khách lựa chọn tới Hà Nội để hòa mình vào lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tuy nhiên, nhu cầu tăng cao đã đẩy giá vé máy bay khứ hồi TPHCM – Hà Nội giai đoạn từ 30/8 đến 3/9 lên mức 5 triệu đồng, thậm chí 5,6-6,5 triệu đồng cho khung giờ đẹp, cao gấp 2-3 lần ngày thường.

Ngoài việc tham gia các hoạt động tại Thủ đô, nhiều du khách cũng tìm kiếm điểm đến lân cận để kết hợp trải nghiệm. Hạ Long, Sầm Sơn, Sa Pa… nằm trong danh sách được quan tâm, trong đó có nhiều gói nghỉ dưỡng - giải trí kết hợp ưu đãi dịp lễ do FLC Hotels & Resorts triển khai.

Không gian nghỉ dưỡng tại FLC Sầm Sơn

Chị Nguyễn Thu Hằng (Hà Nội) chia sẻ: “Dịp lễ 2/9 thường là cơ hội hiếm trong năm để cả gia đình cùng đi nghỉ. Điều tôi quan tâm là tìm được nơi đảm bảo dịch vụ chất lượng trong giai đoạn đông khách, vừa có các hoạt động giải trí để mọi người cùng tham gia, thay vì chỉ ở khách sạn và tắm biển”.

Đáp ứng nhu cầu này, FLC Hotels & Resorts thường tổ chức nhiều hoạt động ẩm thực - giải trí đặc sắc trong dịp lễ. Trong đó, tiệc buffet thường niên từ lâu đã trở thành điểm nhấn được nhiều du khách yêu thích và chờ đón mỗi năm. Chỉ từ 399.000 đồng/vé, thực khách có thể thưởng thức hàng chục món ăn đa dạng từ hải sản tươi sống, ẩm thực quốc tế đến đặc sản địa phương.

Không khí sôi động còn được tiếp nối với chương trình bốc thăm trúng thưởng, tặng quà giá trị và các đêm nhạc live music, mang đến trải nghiệm giải trí trọn vẹn cho du khách trong kỳ nghỉ.

Tiệc buffet 2/9 hằng năm tại FLC City Hotel Beach Quy Nhơn

FLC Hotels & Resorts – Gợi ý kỳ nghỉ 5 sao dịp 2/9

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, FLC Hotels & Resorts triển khai gói ưu đãi đặc biệt áp dụng tại toàn bộ hệ thống quần thể và khách sạn thành viên, với mức giá từ 2,9 triệu đồng cho 2 khách.

Du khách có thể lựa chọn một trong hai hình thức: 1 đêm nghỉ kèm 1 bữa trưa cao cấp, hoặc 2 đêm nghỉ tiện nghi. Mỗi gói đều đi kèm ưu đãi bổ sung trị giá tới 1 triệu đồng, tùy theo chính sách của từng khách sạn.

Các khách sạn FLC bắt đầu trang hoàng đón lễ

Điểm đến đa dạng khắp 3 miền

Với hệ thống trải dài từ Bắc tới Nam, FLC Hotels & Resorts mang đến cho du khách nhiều lựa chọn điểm đến: Nghỉ dưỡng ven biển tại Quy Nhơn, Sầm Sơn; thư giãn giữa thiên nhiên xanh mát ở Vĩnh Phúc; hay chiêm ngưỡng vịnh Hạ Long từ góc nhìn toàn cảnh trên đồi.

Tất cả đều sở hữu tiêu chuẩn dịch vụ 5 sao và không gian nghỉ dưỡng được đánh giá cao.

Phòng nghỉ tiêu chuẩn tại FLC Hạ Long, từ 2.900.000 VNĐ/2 người cho 2 đêm nghỉ hoặc 1 đêm nghỉ và 1 bữa ăn, cùng nhiều quyền lợi đi kèm

Theo đại diện FLC Hotels & Resorts, đây là một trong những chương trình ưu đãi lớn nhất năm, vừa tri ân khách hàng thân thiết, vừa thu hút nhóm khách mới trải nghiệm dịch vụ.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và mức giá cạnh tranh, chương trình ưu đãi dịp 2/9 của FLC Hotels & Resorts hứa hẹn sẽ là lựa chọn hấp dẫn cho những ai muốn tận hưởng kỳ nghỉ lễ trọn vẹn, an toàn và đáng nhớ.

Liên hệ ngay để tận hưởng ưu đãi nghỉ dưỡng 2/9 cùng nhiều chương trình ẩm thực và giải trí hấp dẫn tại hệ thống khách sạn và khu nghỉ FLC trên toàn quốc. 📌 Website: https://flchotelsresorts.com/ 📞 Hotline: 096 262 5582 / 0822 86 44 99 📩 Email: fitbooking@flc.vn



Liên Hương