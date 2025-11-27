Xem clip:

Vụ tai nạn liên hoàn giữa 6 ô tô xảy ra lúc 12h ngày 27/11, trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương, đoạn qua xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh.

Hiện trường 6 ô tô tông liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Trung Lương. Ảnh: AH

Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, các phương tiện đang lưu thông trên cao tốc theo hướng TPHCM đi miền Tây. Khi đến địa phận xã Bình Đức, do không giữ khoảng cách an toàn, các xe đã va chạm liên tiếp, dẫn đến chuỗi tai nạn liên hoàn.

Hiện trường ghi nhận 6 ô tô dồn vào nhau và bị hư hỏng nặng, gồm: xe container, xe tải, xe khách 16 chỗ, hai ô tô 5 chỗ và một ô tô 7 chỗ.

Các ô tô nằm chắn hơn một làn đường cao tốc, khiến giao thông ùn ứ kéo dài gần 5km theo hướng đi về miền Tây. Rất may, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Tai nạn liên hoàn làm các ô tô hư hỏng, ùn tắc kéo dài gần 5km. Ảnh: AH

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng CSGT và đơn vị quản lý đường cao tốc đã có mặt để xử lý hiện trường, phân luồng điều tiết giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.