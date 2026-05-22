Xem clip:

Tối 22/5, Quốc lộ 51 đoạn qua TP Đồng Nai xảy ra ùn ứ kéo dài. Dòng xe container, xe tải và ô tô con ken đặc, nối đuôi nhau nhích từng mét trong đêm, tạo nên dải ánh sáng kéo dài nhiều km trên quốc lộ.

Có thời điểm, dòng phương tiện ùn tắc khoảng 6km theo hướng từ TPHCM đi Đồng Nai, kéo dài từ ngã ba Sáu Đúng (xã An Phước) đến khu vực ngã ba Golf Long Thành (phường Phước Tân).

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, hơn 20h cùng ngày, các phương tiện vẫn tiếp tục đổ dồn về khu vực này, đặc biệt là xe container và xe tải hạng nặng.

Một xe container gần như chiếm trọn làn đường, buộc nhiều người đi xe máy phải leo lên vỉa hè để tìm lối thoát.

Anh Đức Huy (ngụ phường Phước Tân) cho biết, anh mất gần 1 giờ đồng hồ để di chuyển qua đoạn đường chỉ vài km. “Cứ chạy được một đoạn lại bị ô tô ép vào lề, xe máy phải leo lên vỉa hè mới đi tiếp được. Đi kiểu này rất nguy hiểm”, anh chia sẻ.

Vụ va chạm giữa ô tô con và xe container càng khiến tình trạng giao thông thêm ùn tắc.

Nhìn từ trên cao, dòng xe container nối đuôi nhau chiếm trọn mặt đường, do đây là tuyến huyết mạch kết nối các cảng biển của TPHCM và Đồng Nai với các khu vực lân cận.

Anh Tâm, một tài xế điều khiển xe container cho biết, anh mất gần 2 giờ mới thoát khỏi đoạn ùn tắc trên Quốc lộ 51. “Xe nối đuôi nhau kín đường, gần như không thể quay đầu hay chuyển hướng”, anh nói.

Nguyên nhân ùn tắc là do trên tuyến Quốc lộ 51 đang triển khai sửa chữa nhiều vị trí mặt đường xuống cấp. Tại các điểm hư hỏng nặng, đơn vị thi công phải rào chắn khiến mặt đường bị thu hẹp.

Dù cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã được đưa vào khai thác với kỳ vọng “chia lửa”, phá thế độc đạo của Quốc lộ 51, nhưng thực tế lại ghi nhận lượng phương tiện lưu thông thấp.

Một phần nguyên nhân là do tuyến cao tốc này hiện chỉ cho phép xe dưới 9 chỗ lưu thông. Mặt khác, xe từ cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây để tiếp cận tuyến cao tốc này sẽ phải di chuyển thêm khoảng 18km.

Sở Xây dựng TP Đồng Nai cho biết, việc sửa chữa nằm trong kế hoạch năm 2026 trên toàn tuyến Quốc lộ 51 qua địa bàn, nhằm đảm bảo an toàn cho trục giao thông huyết mạch kết nối TPHCM và Đồng Nai.

Từ đầu tháng 4, các đơn vị thi công đã tiến hành bóc dỡ, gia cố mặt đường tại nhiều vị trí thường xuyên hư hỏng. Việc thi công dự kiến hoàn thành vào tháng 7 nhưng Sở đang yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ để về đích trong tháng 6.