Chiều 1/6, cơn mưa lớn kéo dài gần 2 tiếng, trùng vào thời điểm tan tầm đã khiến nhiều tuyến đường tại các phường Long Hưng, Long Bình, Phước Tân (TP Đồng Nai) ngập sâu, giao thông ùn tắc hơn 3km.

Nhiều phương tiện chết máy trong "biển nước" sau cơn mưa lớn ở Đồng Nai. Ảnh: A.X

Khoảng 16h30, mưa lớn bắt đầu trút xuống, nước dâng nhanh tại nhiều khu vực trũng thấp. Trong đó, đoạn Quốc lộ 51 giao với đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh (phường Long Hưng), khu vực trước Bệnh viện Shing Mark bị ngập sâu, dòng nước chảy xiết khiến hàng trăm xe máy không thể di chuyển.

Nhiều người buộc phải dắt bộ phương tiện qua khu vực ngập, trong khi một số xe chết máy giữa đường, gây ách tắc kéo dài.

Tại các phường Long Bình, Trấn Biên, Long Hưng, nhất là trên đường Bùi Văn Hòa và quanh nút giao Cổng 11, Quốc lộ 51, ngập úng diễn ra nghiêm trọng. Hàng chục phương tiện chết máy, giao thông rơi vào cảnh hỗn loạn.

Quốc lộ 51 ngập sâu, nhiều xe máy phải quay đầu. Ảnh: A.X

Quốc lộ 51 là tuyến đường huyết mạch kết nối TPHCM với Đồng Nai bị ngập sâu khiến dòng xe qua lại ùn ứ kéo dài theo cả hai hướng.

Đến khoảng 18h cùng ngày, khi mưa giảm, nước bắt đầu rút, tình hình giao thông mới dần ổn định trở lại.

Trước đó, UBND TP Đồng Nai đã có văn bản giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, UBND phường Long Hưng cùng các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra thực tế, nghiên cứu và đề xuất giải pháp xử lý tình trạng ngập lụt trên Quốc lộ 51.