Ngày 24/11, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7 (BQL ĐT&XD Ban 7) và Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Khánh Hòa đã phát đi thông báo về việc vận hành xả lũ điều tiết hồ Sông Chò 1 và hồ Suối Dầu.

Trong đó, BQL ĐT&XD Ban 7 nêu 6h30 hôm nay, mực nước hồ Sông Chò 1 đạt cao trình +164 m, tương đương 8,4% so với dung tích thiết kế. Thời điểm này, lưu lượng đến hồ bình quân từ 70-100 m3/giây.

Từ 13h cùng ngày, BQL ĐT&XD Ban 7 đã triển khai vận hành điều tiết hồ chứa nước Sông Chò 1. Theo đó, lưu lượng xả ban đầu là 50 m3/giây và tăng dần tùy theo diễn biến thời tiết.

Phường Tây Nha Trang ngập sâu trong lũ, hàng nghìn ngôi nhà chìm trong biển nước, hôm 20/11. Ảnh: Xuân Ngọc

Đơn vị này nêu để hạn chế tác động đến vùng hạ du, việc vận hành xả lũ điều tiết hồ Sông Chò 1 sẽ xả nhiều hơn vào khung giờ 7h-17h, giảm lưu lượng xả vào ban đêm. Khi mực nước hồ giảm về ngưỡng tràn +157,7m, đơn vị sẽ xem xét dừng xả để tiếp tục thi công.

Quá trình trên, BQL ĐT&XD Ban 7 sẽ phối hợp với Chi cục Thủy lợi tỉnh Khánh Hòa để cập nhật mực nước sông Cái Nha Trang, sông Chò ở khu vực hạ du để điều tiết lưu lượng cho phù hợp, bảo đảm không làm tăng mức độ ngập lụt.

Đơn vị này đề nghị UBND các xã Trung Khánh Vĩnh, Bắc Khánh Vĩnh, Nam Khánh Vĩnh, Diên Lâm, Diên Thọ, Diên Khánh, Diên Lạc, Diên Điền... thông báo kịp thời cho người dân chủ động ứng phó.

Tương tự, Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Khánh Hòa hôm nay cũng thông báo việc điều chỉnh vận hành hồ Suối Dầu.

Cụ thể hơn, hồi 5h (ngày 24/11), mực nước tại hồ này đạt cao trình 40m, lưu lượng về hồ là 71-75 m3/giây. Công ty này sẽ thực hiện xả điều tiết từ 15h ngày 24/11 đến 15h ngày 28/11, với lưu lượng 30-80 m3/giây; lưu lượng lớn duy trì trong khung giờ từ 7h đến 17h mỗi ngày và giảm vào ban đêm.

Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Khánh Hòa cho biết việc kết hợp giữa xả điều tiết, mưa trên lưu vực và triều cường có thể gây ngập cục bộ tại một số vùng trũng thuộc xã Suối Dầu, Cam Lâm, Suối Hiệp, Diên Lạc, Diên Khánh và khu vực ven sông Cái Nha Trang thuộc các phường Tây Nha Trang và Bắc Nha Trang.

Chính quyền địa phương được đề nghị thông báo rộng rãi để người dân nắm thông tin, chủ động ứng phó.

Mưa lũ kéo dài trong những ngày qua diễn ra tại Khánh Hòa khiến 30.655 hộ bị ngập từ 1-3m tại các khu vực như Tây Nha Trang, Diên Khánh, Diên Điền, Ninh Hòa... Thống kê có 15 người chết, 20 người bị thương, tổng thiệt hại ước tính khoảng 5.000 tỷ đồng.