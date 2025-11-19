XEM CLIP:

Chiều ngày 19/11, xã Tây Khánh Sơn (Khánh Hòa) đang đối mặt với tình hình lũ lụt nghiêm trọng. Nước lũ dâng cao, chảy xiết và đục ngầu đã vượt qua tràn Ko Roá trên đường tỉnh lộ 9, gây ngập lụt nhiều khu dân cư.

Tại một số khu vực, dòng nước mạnh khiến nhiều hộ dân bị cô lập, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Cảnh sát vượt nước lũ chảy xiết để ứng cứu người dân tại xã Tây Khánh Sơn. Ảnh: MĐ

Theo thông tin từ Công an xã Tây Khánh Sơn, vào chiều tối hôm qua, 20 người dân đã được di dời đến nơi an toàn. Sáng nay, lực lượng chức năng tiếp tục di dời thêm 5 người dân. Nhà của một cán bộ công an xã đang đối mặt với nguy cơ sạt lở, một tổ công tác đã được huy động để hỗ trợ gia đình.

Cảnh sát ứng cứu người dân bị lũ cô lập. Ảnh: MĐ

Tại xã Nam Ninh Hòa, tổ công tác số 2 thuộc Đội Cảnh sát PCCC và CNCH KV5 đã cứu hộ thành công 5 người, bao gồm 1 người tàn tật và 4 người cao tuổi, từ một ngôi nhà bị nước cô lập tại thôn Mỹ Lợi, đưa họ đến nơi an toàn.

Ở xã Hòa Trí, nhận được tin báo về 10 người dân bị mắc kẹt trong vùng lũ cô lập, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều động tổ công tác gồm 9 cán bộ, chiến sĩ do Trung tá Nguyễn Tiến Chương chỉ huy, phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện công tác cứu hộ. Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực tiếp cận khu vực bị cô lập để đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Cán bộ, chiến sĩ PC07 Công an tỉnh Khánh Hòa vượt dòng nước xiết cứu 10 người dân bị mắc kẹt tại vùng lũ cô lập. Ảnh: HĐ

Từ chiều tối 18/11 đến nay, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa liên tục có mưa lớn, lũ từ thượng nguồn đổ về gây ngập hàng nghìn ngôi nhà, nhiều tuyến đường sạt lở, chia cắt.

Đặc biệt, trong đêm 18/11, lực lượng chức năng đã túc trực tại khu vực đường 23 Tháng 10 (phường Tây Nha Trang) để sơ tán nhiều người dân bị cô lập do nước lũ dâng cao trở lại.

Cũng trong đêm, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa đã kịp thời đưa một cháu bé bị hóc dị vật và mắc kẹt trong vùng ngập sâu tại phường Tây Nha Trang đến nơi an toàn, bàn giao cho lực lượng y tế để điều trị.

Trước tình hình lũ lụt diễn biến phức tạp, công tác cứu hộ, cứu nạn tại Khánh Hòa đang được triển khai khẩn trương, bất chấp điều kiện thời tiết xấu và mực nước lũ tiếp tục dâng cao.