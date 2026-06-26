Truyền thông Hàn Quốc mới đây đồng loạt đưa tin về làn sóng tấn công mạng nhắm vào Kim Jin Kyung - người mẫu kiêm diễn viên, vợ thủ môn Kim Seung Gyu. Cô hoàn toàn không liên quan đến những gì diễn ra trên sân bóng nhưng vẫn phải gánh chịu sự cuồng nộ của một bộ phận cổ động viên.

Câu chuyện bắt đầu từ trận đấu ngày 19/6, khi Hàn Quốc thất bại 0-1 trước chủ nhà Mexico ở vòng bảng World Cup 2026. Bàn thua duy nhất xuất phát từ tình huống Kim Seung Gyu va chạm với trung vệ Lee Ki Hyuk khi tranh bóng bổng, tạo điều kiện để Luis Romo dứt điểm vào lưới trống. Dù cản phá thành công 3 cú sút trúng đích khác, sai lầm đó vẫn khiến thủ môn sinh năm 1990 trở thành tâm điểm chỉ trích.

Người mẫu kiêm diễn viên Kim Jin Kyung là vợ thủ môn Kim Seung Gyu. Ảnh: Spotv News

Làn sóng phẫn nộ không dừng lại ở cá nhân anh. Vô số bình luận ác ý xuất hiện dưới các bài đăng của Kim Jin Kyung - đặc biệt dưới video cô vừa chia sẻ trên YouTube, ghi lại hành trình mang thai và đón con chào đời. Đây là thời điểm cô vừa trải qua ca chuyển dạ kéo dài và sinh con gái đầu lòng trong khi chồng đang thi đấu tại Mỹ.

Trước áp lực chỉ trích, Kim Jin Kyung buộc phải tắt bình luận trên Instagram và giới hạn phần nhận xét YouTube chỉ cho người đã đăng ký kênh.

Sự đảo chiều của dư luận diễn ra chóng mặt. Trước đó, sau chiến thắng ngược dòng 2-1 trước CH Séc, trang cá nhân của Kim Jin Kyung tràn ngập lời khen, ca ngợi Kim Seung Gyu đã "cứu cả đội tuyển". Vậy mà chỉ sau 1 kết quả bất lợi, những bình luận tích cực ấy nhanh chóng nhường chỗ cho sự công kích không kiểm soát.

Kim Jin Kyung sinh ngày 3/3/1997, được chú ý lần đầu khi về nhì cuộc thi Korea's Next Top Model mùa thứ 3 năm 2012. Từ nền tảng người mẫu, cô chuyển sang diễn xuất với các vai trong Andante (KBS, 2017-2018), Perfume (KBS2, 2019), đồng thời thể hiện đam mê bóng đá qua chương trình thực tế Goal Hitters. Chính bóng đá là cầu nối đưa cô đến với Kim Seung Gyu.

Cặp đôi kết hôn tháng 6/2024. Kim Seung Gyu được đánh giá là một trong những thủ môn linh hoạt nhất bóng đá Hàn Quốc, nổi bật với phản xạ nhanh và kỹ năng chơi bóng bằng chân được mài giũa qua nhiều năm thi đấu tại J1 League Nhật Bản.

Vợ chồng Kim Jin Kyung và Kim Seung Gyu:

Minh Phi

Theo: Koreaboo - Video: TikTok