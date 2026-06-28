Từng khiến cả thế giới phát sốt tại World Cup 2010 chỉ với một khoảnh khắc cổ vũ đội tuyển Paraguay, Larissa Riquelme vừa tái xuất tại World Cup 2026 sau 16 năm. Sự trở lại của người đẹp 41 tuổi khiến nhiều người tò mò về cuộc sống hiện tại và hành trình thay đổi sau thời kỳ đỉnh cao danh tiếng.

Larissa Riquelme là ai?

Larissa Riquelme sinh năm 1985 tại thủ đô Asunción, Paraguay. Trước khi nổi tiếng trên toàn thế giới, cô hoạt động với vai trò MC truyền hình và người mẫu quảng cáo tại quê nhà.

Nhan sắc quyến rũ của Larissa Riquelme khi mới gia nhập làng giải trí.

Sở hữu chiều cao khoảng 1,70m cùng ngoại hình nổi bật, Larissa là gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình giải trí địa phương nhưng gần như chưa được truyền thông quốc tế biết đến.

Ít ai biết cô không xuất thân trong gia đình khá giả. Những năm đầu lập nghiệp, Larissa làm nhiều công việc trong lĩnh vực giải trí để trang trải cuộc sống, từ người mẫu quảng cáo đến dẫn chương trình truyền hình.

Một bức ảnh làm thay đổi cuộc đời tại World Cup 2010

Tên tuổi Larissa bùng nổ tại World Cup 2010 khi đội tuyển Paraguay lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào tứ kết. Khi đó, cô không sang Nam Phi mà làm việc cho một đài truyền hình địa phương đồng thời theo dõi các trận đấu cùng người hâm mộ tại quảng trường trung tâm Asunción.

Bức ảnh gây sốt của Larissa Riquelme năm 2010.

Trong trận Paraguay gặp Slovakia ngày 20/6/2010, Larissa xuất hiện trong màu áo đội tuyển và đặt chiếc điện thoại trong khe ngực vì không có túi đựng. Khoảnh khắc này được một nhiếp ảnh gia ghi lại rồi nhanh chóng lan truyền trên toàn thế giới.

Chỉ trong thời gian ngắn, hình ảnh của cô xuất hiện trên hàng loạt tờ báo lớn như Marca, AS, Daily Mail, Bild... Truyền thông Tây Ban Nha còn đặt cho Larissa biệt danh Bạn gái World Cup, danh xưng gắn liền với cô suốt nhiều năm sau đó.

Sự nổi tiếng đến quá nhanh khiến điện thoại của Larissa liên tục đổ chuông vì những lời mời phỏng vấn từ khắp nơi trên thế giới. Cô cũng trở thành một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong kỳ World Cup năm đó.

Áp lực sau ánh hào quang

Sau World Cup 2010, Larissa nhanh chóng trở thành một trong những người mẫu nổi tiếng nhất Paraguay. Cô liên tục xuất hiện trên các tạp chí, chương trình truyền hình và nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo tại Argentina, Brazil, Mexico cùng nhiều quốc gia Nam Mỹ.

Sau World Cup 2010, Larissa Riquelme liên tục nhận được hàng loạt hợp đồng quảng cáo.

Người đẹp từng gây chú ý khi tuyên bố sẽ khỏa thân nếu Paraguay vô địch World Cup. Dù đội tuyển dừng bước trước Tây Ban Nha ở tứ kết, cô vẫn thực hiện một bộ ảnh nghệ thuật để tri ân đội tuyển quê hương.

Tuy nhiên, sự nổi tiếng cũng kéo theo không ít áp lực. Larissa thường xuyên bị quấy rối, nhận những lời đề nghị khiếm nhã và từng từ chối khoản thù lao lên tới hàng triệu USD để tham gia các dự án phim người lớn.

Sau khi chụp ảnh cho Playboy, người đẹp cũng hứng chịu nhiều chỉ trích và công kích trên mạng xã hội.

Tái xuất tại World Cup 2026

Larissa tại World Cup 2026.

Khoảng năm 2016, Larissa dần rút khỏi ánh đèn sân khấu để tập trung học tập và định hướng lại sự nghiệp. Trong gần 3 năm, cô theo học ngành truyền thông với mong muốn trở thành phóng viên thể thao thay vì chỉ được nhớ đến với hình ảnh biểu tượng gợi cảm.

Đến World Cup 2026, Larissa lần đầu trực tiếp tác nghiệp tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh với vai trò MC và phóng viên thể thao. Cô vừa đưa tin vừa cổ vũ đội tuyển Paraguay, đánh dấu sự trở lại sau 16 năm kể từ khoảnh khắc làm nên tên tuổi.

Larissa vẫn hoạt động tích cực với vai trò MC truyền hình, phóng viên thể thao.

Ở tuổi 41, Larissa vẫn hoạt động tích cực với vai trò MC truyền hình, phóng viên thể thao và người mẫu. Tài khoản Instagram của cô hiện có khoảng 2,2 triệu người theo dõi.

Bên cạnh công việc truyền hình, cô còn thường xuyên tham gia các chiến dịch quảng bá về thời trang, thể thao và góp mặt tại nhiều sự kiện bóng đá quốc tế.

Nguồn: AS