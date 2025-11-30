Đây là chuyến thăm lần thứ 7 tới Việt Nam của Quốc vương.

Đón đoàn tại sân bay có: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, Đại sứ Việt Nam tại Brunei Trần Anh Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền; phía Brunei có: Bộ trưởng Ngoại giao thứ hai Brunei Dato Erywan Pehin Yusof, Đại sứ Brunei tại Việt Nam Datin Hajah Halimah Malai Haji Yussof.

Tháp tùng Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah có: Hoàng tử Brunei Abdul Mateen, Bộ trưởng Y tế Dato Dr. Hj Mohd Isham Jaafar, Bộ trưởng tại Văn phòng Thủ tướng kiêm Thứ trưởng Bộ Tài chính và Kinh tế Dato Dr. Amin Liew Abdullah, Bộ trưởng Ngoại giao thứ hai Dato Erywan Pehin Yusof, Bộ trưởng Tài nguyên Sơ cấp và Du lịch Dato Dr Abdul Manaf Metussin, Quốc vụ Giáo sĩ Pehin Dato Dr. Ustaz Hj Abdul Aziz Juned, Thành viên Hội đồng Cơ mật Pehin Dato Hj Abdul Wahab Mohd Said, Thứ trưởng tại Văn phòng Thủ tướng Dato Mohd Riza Dato Mohd Yunos, Đại sứ Brunei Darussalam tại Việt Nam Datin Hajah Halimah Malai Haji Yussof.

Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah đến Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Việt Nam và Brunei thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 29/2/1992, nâng cấp lên quan hệ Đối tác toàn diện vào tháng 3/2019.

Chuyến thăm của Quốc vương khẳng định quyết tâm của hai nước trong việc không ngừng củng cố, làm sâu sắc quan hệ hữu nghị và hợp tác trên tất cả các lĩnh vực sau khi nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác toàn diện.

Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah sẽ hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường, hội kiến với Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và có các hoạt động đối ngoại quan trọng khác.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên sẽ trao đổi, đánh giá tình hình triển khai các lĩnh vực hợp tác trong chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác toàn diện giai đoạn 2023-2027 được thông qua từ chuyến thăm Brunei của Thủ tướng Phạm Minh Chính (2/2023). Đặc biệt, chuyến thăm là cơ hội để hai bên trao đổi các biện pháp củng cố, làm sâu sắc hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng và ưu tiên.

Hợp tác kinh tế giữa hai nước đã đạt được nhiều bước tiến. Kim ngạch thương mại hai chiều giai đoạn 2023-2025 vượt mục tiêu 500 triệu USD, trong đó thương mại song phương đạt hơn 670 triệu USD năm 2024, tạo cơ sở để hai bên xác định các mục tiêu thương mại cao hơn trong giai đoạn tới.

Xuất khẩu của Việt Nam sang Brunei tăng trưởng khả quan trong những năm gần đây, cụ thể trong 10 tháng đầu năm nay đã tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như năng lượng, ngành Halal, du lịch… được thúc đẩy. Một số doanh nghiệp Việt Nam tại Brunei đang mở rộng hoạt động kinh doanh, nhất là trong lĩnh vực ẩm thực, thủ công mỹ nghệ. Hai bên đang tích cực trao đổi, thiết lập khuôn khổ hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm, nhất là ngành Halal và thủy sản.

Hợp tác an ninh, quốc phòng cũng đạt nhiều kết quả tích cực thông qua việc triển khai các bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng và hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể.

Hợp tác giáo dục và giao lưu nhân dân góp phần quan trọng củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước. Cộng đồng người Việt Nam tại Brunei đóng vai trò cầu nối quan trọng, thúc đẩy các hoạt động giao lưu kinh tế - xã hội, văn hóa, giao lưu nhân dân.

Chuyến thăm của Quốc vương được kỳ vọng sẽ mở ra thêm nhiều cánh cửa hợp tác cho quan hệ giữa Việt Nam và Brunei, đưa quan hệ song phương tiếp tục phát triển theo hướng ngày càng thực chất và hiệu quả hơn, đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.