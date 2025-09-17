Chuyến thăm của Thiếu tướng Dato Paduka Seri Haji Muhammad Haszaimi Bin Bol Hassan diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Brunei tiếp tục giữ đà phát triển tích cực.

Hợp tác quốc phòng là điểm sáng trong tổng thể quan hệ hai nước.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đón Thiếu tướng Dato Paduka Seri Haji Muhammad Haszaimi Bin Bol Hassan

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho biết, hội đàm là cơ hội để hai bên trao đổi thẳng thắn, qua đó đạt được nhận thức chung, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa Quân đội hai nước ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả.

Tại hội đàm, hai bên trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm. Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh vai trò quan trọng của ASEAN trong định hình và duy trì cấu trúc an ninh khu vực, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các nước thành viên, cũng như giữa ASEAN với các đối tác.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Thiếu tướng Dato Paduka Seri Haji Muhammad Haszaimi Bin Bol Hassan duyệt Đội danh dự QĐND Việt Nam

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Thiếu tướng Dato Paduka Seri Haji Muhammad Haszaimi Bin Bol Hassan tại lễ đón

Đại tướng Nguyễn Tân Cương giới thiệu với Thiếu tướng Dato Paduka Seri Haji Muhammad Haszaimi Bin Bol Hassan các thành viên đoàn Việt Nam

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao tài liệu chiến lược “ADMM và ADMM+ sẵn sàng cho tương lai” do Brunei và Singapore xây dựng, đã được Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) thông qua năm 2024 và sáng kiến “An ninh cơ sở hạ tầng trọng yếu dưới nước” do Brunei, Singapore và Thái Lan đồng đề xuất trong năm 2025.

Về tình hình Biển Đông, Việt Nam mong muốn Brunei tiếp tục phối hợp thúc đẩy lập trường của ASEAN là giải quyết mọi vấn đề bất đồng trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982; thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm kết thúc đàm phán và ký kết Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Thiếu tướng Dato Paduka Seri Haji Muhammad Haszaimi Bin Bol Hassan

Đại tướng Nguyễn Tân Cương bày tỏ vui mừng trước kết quả hợp tác quân sự, quốc phòng. Trong đó, hai bên cùng trao đổi đoàn các cấp; các cơ chế tham vấn giữa lực lượng Hải quân và Không quân hai nước. Hai nước cử tàu thăm, giao lưu, trao đổi chuyên môn; đào tạo; tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là các cơ chế do ASEAN dẫn dắt và các sự kiện quốc tế do mỗi bên tổ chức.

Thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị hai bên duy trì trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao và những cơ chế hợp tác như tham vấn giữa các quân chủng và nhóm làm việc chung về hợp tác quân sự, quốc phòng.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại hội đàm

Thiếu tướng Dato Paduka Seri Haji Muhammad Haszaimi Bin Bol Hassan

Quân đội hai nước cần thúc đẩy hợp tác đào tạo; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như công nghiệp quốc phòng, hậu cần, quân y, tìm kiếm - cứu nạn, chống khủng bố, an ninh mạng; tiếp tục tham vấn chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn đa phương và các sự kiện quốc tế do mỗi bên tổ chức.

Trong khi đó, Thiếu tướng Dato Paduka Seri Haji Muhammad Haszaimi Bin Bol Hassan chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp về Việt Nam cũng như về Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 mà ông từng tham dự.

Ông chúc mừng Việt Nam vừa tổ chức thành công lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ông bày tỏ khâm phục những thành tựu quan trọng, toàn diện mà Việt Nam đã đạt được trong 80 năm qua, cũng như vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Quang cảnh hội đàm

Nhất trí cao với những nội dung mà Đại tướng Nguyễn Tân Cương nêu, Thiếu tướng Dato Paduka Seri Haji Muhammad Haszaimi Bin Bol Hassan cho rằng, hai bên có thể nghiên cứu phát triển thêm các lĩnh vực hợp tác mới có tiềm năng và nhu cầu, qua đó góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Thiếu tướng Dato Paduka Seri Haji Muhammad Haszaimi Bin Bol Hassan và các thành viên hai đoàn

Trước đó, Thiếu tướng Dato Paduka Seri Haji Muhammad Haszaimi Bin Bol Hassan đã tới đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.