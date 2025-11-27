Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng chiều nay cho biết, đây là chuyến thăm Việt Nam sau 6 năm của Quốc vương Brunei và là chuyến thăm lần thứ 7 tới Việt Nam của Quốc vương.

Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam và Brunei tiếp tục phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực. Hợp tác chính trị được tăng cường, tiếp xúc cấp cao cũng như các cấp và các cơ chế hợp tác song phương được duy trì hiệu quả.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah nhân dịp tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2025 tại Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển tích cực. Năm 2024, kim ngạch thương mại song phương đạt 671,4 triệu USD, tăng 165% so với năm 2023, trong đó Việt Nam nhập khẩu gần 527 triệu USD (tăng 201%) và xuất khẩu hơn 144,5 triệu USD (tăng 85%).

Việt Nam xuất khẩu sang Brunei chủ yếu là thủy sản và gạo, nhập khẩu chủ yếu là dầu thô và hoá chất. Cà phê, nước hoa quả, hoa quả sấy khô đang dần thâm nhập thị trường Brunei.

Hợp tác quốc phòng, an ninh, năng lượng, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân được đẩy mạnh. Hợp tác biển là một trong những trụ cột chính để triển khai nội hàm quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Brunei.

Người phát ngôn cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm, Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah sẽ hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường, hội kiến với Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và có các hoạt động đối ngoại quan trọng khác.