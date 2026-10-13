ANH - Quy định mới tại Anh cấm người dân tự ý kéo dây sạc xe điện ra vỉa hè mà chỉ được sử dụng cáp ngầm. Điều này khiến hàng triệu chủ xe không có chỗ đỗ riêng gặp khó khi sạc ô tô tại nhà.

Từ ngày 21/10, các quy định mới về lắp đặt thiết bị sạc xe điện tại nhà ở Anh sẽ có hiệu lực, hướng đến những hộ gia đình không có chỗ đỗ xe riêng. Theo đó, người dân không được tự ý kéo dây cáp sạc từ nhà băng qua vỉa hè để kết nối với ô tô đỗ trên đường.

Thay đổi này ảnh hưởng đến hàng triệu chủ xe điện tại Anh, đặc biệt là những người sống trong các khu dân cư đông đúc, khu phố cũ cần bảo tồn, không có gara hoặc lối đỗ xe riêng.

Theo The Sun, người dân có thể lắp đặt bộ sạc tại nhà và sử dụng hệ thống cáp đi ngầm dưới vỉa hè để kết nối với ô tô đỗ bên ngoài. Giải pháp này nhằm hạn chế nguy cơ vấp ngã do dây cáp vắt ngang lối đi bộ, đồng thời giúp người dân dễ tiếp cận việc sạc xe điện hơn.

Tuy nhiên, không phải hộ gia đình nào cũng được áp dụng cơ chế này. Những căn nhà nằm trong khu bảo tồn, nơi có các quy định nghiêm ngặt nhằm gìn giữ đặc điểm kiến trúc và cảnh quan, vẫn có thể phải xin phép quy hoạch trước khi lắp đặt thiết bị sạc.

Chủ xe tại Anh sẽ không được kéo dây điện từ nhà qua vỉa hè ra xe mà cần sử dụng bộ sạc tại nhà đi ngầm. Ảnh: The Sun

Theo The Times, nước Anh hiện có khoảng 10.000 khu vực cần được bảo tồn. Các quy định liên quan được cho là ảnh hưởng đến khoảng 3,5 triệu người không có lối đi riêng vào nhà. Ngoài ra, việc lắp bộ sạc gắn tường ở vườn trước nhà hoặc mặt ngoài căn hộ cũng chịu những hạn chế nhất định, đặc biệt với các công trình được xếp hạng di tích.

Một điểm đáng chú ý là những thay đổi pháp lý liên quan đã có hiệu lực từ ngày 25/9, trong khi các quy định mới dự kiến áp dụng từ ngày 21/10. Điều này khiến một số hộ gia đình vẫn phải đối mặt với thủ tục xin phép xây dựng kéo dài trước khi có thể triển khai giải pháp sạc xe điện.

Phát ngôn viên Chính phủ Anh cho biết mục tiêu của quy định mới là hỗ trợ các hộ gia đình không có chỗ đỗ xe riêng tiếp cận giải pháp sạc tại nhà, nhưng vẫn phải bảo vệ đặc điểm riêng của các khu bảo tồn. Vị này nhấn mạnh người dân sống trong khu bảo tồn, dù không có chỗ đỗ xe riêng, vẫn có thể xin phép để triển khai giải pháp đưa cáp sạc qua vỉa hè.

Quy định mới phản ánh bài toán hạ tầng mà nhiều quốc gia đang gặp phải khi số lượng xe điện tăng lên: làm thế nào để người dân không có gara riêng có thể sạc xe thuận tiện mà không gây cản trở hoặc mất an toàn cho người đi bộ.

(Theo The Sun)

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