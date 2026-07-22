Đề xuất gỡ vướng thủ tục giải thể doanh nghiệp

Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh, do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển đến, liên quan đến phản ánh nhiều doanh nghiệp do thiếu hiểu biết pháp luật, tạm dừng hoặc ngừng hoạt động quá lâu đang ở trạng thái quản lý thuế 03, 06 nhưng chưa hoàn tất thủ tục giải thể.

Theo cử tri, quy định hiện hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra trước khi giải thể, trong khi nhiều doanh nghiệp đã ngừng hoạt động từ 3-10 năm nên không còn hóa đơn, chứng từ.

Cử tri kiến nghị Bộ hướng dẫn chi tiết hơn, đồng thời đẩy nhanh việc xử lý để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế. Thực tế, nhiều trường hợp dù thành lập doanh nghiệp mới nhưng do chưa xử lý xong doanh nghiệp cũ nên không thể hoàn tất thủ tục để hoạt động.

Trả lời kiến nghị, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định, việc giải thể được thực hiện trên cơ sở phối hợp giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế để xác định việc hoàn thành nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi đã thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Theo quy định, doanh nghiệp chỉ được giải thể khi đã thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Ảnh: Nam Khánh

Đối với trường hợp người nộp thuế đã được cơ quan thuế thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng có nhu cầu giải thể hoặc chấm dứt hoạt động thì phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trước khi hoàn tất thủ tục giải thể.

Đáng chú ý, Bộ cho biết pháp luật đã bổ sung quy định cơ quan thuế chỉ kiểm tra tại trụ sở đối với người nộp thuế có rủi ro cao khi giải thể, phá sản hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Theo đó, các trường hợp không có rủi ro sẽ được xử lý nhanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp chấm dứt hoạt động nhưng vẫn kiểm soát nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.

Cơ quan này cũng đang triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” với các mục tiêu: rà soát, chuẩn hóa và phân loại dữ liệu; hướng dẫn người nộp thuế hoàn thiện hồ sơ, nghĩa vụ thuế để chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc khôi phục hoạt động.

Đồng thời, tiếp nhận và xử lý phản ánh về giả mạo thông tin; rà soát các trường hợp có rủi ro cao về hóa đơn, nợ thuế, trốn thuế, bỏ địa chỉ kinh doanh; đồng thời kiểm soát các phát sinh mới và xử lý sai lệch dữ liệu liên thông.

Tiếp tục đơn giản hóa chuyển đổi hộ kinh doanh lên doanh nghiệp

Cử tri tỉnh Tây Ninh cũng kiến nghị đơn giản hóa thủ tục chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp.

Theo phản ánh, sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp không thể đăng ký chữ ký số do hộ kinh doanh chưa hoàn tất nghĩa vụ thuế, buộc phải tiếp tục làm việc với cơ quan thuế để chờ văn bản xác nhận. Quy trình này gây chậm trễ, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và việc phát hành hóa đơn điện tử.

Về nội dung này, Bộ Tài chính cho biết, các quy định hiện hành về đăng ký doanh nghiệp đã quy định tương đối đầy đủ trình tự, thủ tục chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp theo hướng đơn giản, minh bạch.

Cùng với đó, việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong đăng ký doanh nghiệp đã mang lại hiệu quả tích cực. Hiện tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đạt gần 100%, góp phần giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục và tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh khi chuyển đổi mô hình hoạt động.

Thời gian qua Bộ đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế theo chính sách mới, đồng thời hỗ trợ quá trình chuyển đổi lên doanh nghiệp, như tăng cường tuyên truyền về các cơ chế hỗ trợ, ưu đãi; chỉ đạo cơ quan thuế các cấp bố trí công chức hướng dẫn trực tiếp theo hướng “cầm tay chỉ việc”, giúp hộ kinh doanh nắm bắt quy định mới, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện thủ tục chuyển đổi thuận lợi.

Thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan, nghiên cứu đơn giản hóa hơn nữa thủ tục chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, trong quá trình sửa đổi Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các chính sách, trong đó có các chính sách hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ hộ/cá nhân kinh doanh lên doanh nghiệp; đơn giản hóa mô hình quản trị, các yêu cầu tuân thủ về thuế và chế độ kế toán đơn giản.