Khái niệm chứng quyền

Chứng quyền (Covered Warrant – CW) là một loại chứng khoán do công ty chứng khoán phát hành, cho phép người sở hữu có quyền (không phải nghĩa vụ) mua hoặc bán cổ phiếu cơ sở tại một mức giá xác định trước trong một khoảng thời gian nhất định.

Khác với cổ phiếu, chứng quyền không đại diện cho quyền sở hữu doanh nghiệp mà là công cụ tài chính phái sinh, thường được sử dụng để đầu tư ngắn hạn hoặc phòng ngừa rủi ro.