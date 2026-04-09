Thời hạn của giấy phép lái xe là bao lâu?

Đối với người hành nghề lái xe, thời hạn giấy phép lái xe (GPLX) là yếu tố quan trọng gắn trực tiếp với khả năng tiếp tục công việc. Theo quy định hiện hành:

Hạng B1 (không hành nghề): Có giá trị đến khi người lái đủ tuổi quy định

Hạng B2: Có thời hạn 10 năm

Các hạng C, D, E, FC: Có thời hạn 5 năm

Khi hết hạn, tài xế phải thực hiện thủ tục đổi GPLX nếu muốn tiếp tục hành nghề. Đây cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến tuổi nghỉ hưu nghề lái xe, bởi việc gia hạn còn phụ thuộc vào sức khỏe.

Ngoài ra, người lái xe kinh doanh vận tải còn phải đáp ứng các yêu cầu khám sức khỏe định kỳ, nếu không đạt có thể buộc dừng công việc sớm hơn.