Thời hạn của giấy phép lái xe là bao lâu?
Đối với người hành nghề lái xe, thời hạn giấy phép lái xe (GPLX) là yếu tố quan trọng gắn trực tiếp với khả năng tiếp tục công việc. Theo quy định hiện hành:
- Hạng B1 (không hành nghề): Có giá trị đến khi người lái đủ tuổi quy định
- Hạng B2: Có thời hạn 10 năm
- Các hạng C, D, E, FC: Có thời hạn 5 năm
Khi hết hạn, tài xế phải thực hiện thủ tục đổi GPLX nếu muốn tiếp tục hành nghề. Đây cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến tuổi nghỉ hưu nghề lái xe, bởi việc gia hạn còn phụ thuộc vào sức khỏe.
Ngoài ra, người lái xe kinh doanh vận tải còn phải đáp ứng các yêu cầu khám sức khỏe định kỳ, nếu không đạt có thể buộc dừng công việc sớm hơn.
Nghề lái xe có quy định riêng về tuổi nghỉ hưu không?
Pháp luật không quy định một độ tuổi nghỉ hưu riêng cho tất cả lái xe, nhưng lại giới hạn độ tuổi tối đa được phép điều khiển đối với một số hạng xe nhất định. Điều này gián tiếp buộc tài xế phải "nghỉ hưu" (dừng hành nghề) ở những hạng xe đó:
- Xe khách trên 29 chỗ & xe giường nằm: Tuổi tối đa để lái loại xe này là 57 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ
- Các loại xe khác (Hạng B, C, D1...): Không quy định tuổi tối đa cụ thể, miễn là tài xế đáp ứng đủ điều kiện sức khỏe qua các kỳ khám định kỳ.
Về việc nhận lương hưu, lái xe vẫn tuân theo lộ trình của Bộ luật Lao động 2019:
- Điều kiện thông thường: Nam nghỉ ở tuổi 62 (vào năm 2028) và Nữ ở tuổi 60 (vào năm 2035). Năm 2026, tuổi nghỉ hưu là 61 tuổi 6 tháng (nam) và 57 tuổi (nữ).
- Trường hợp được nghỉ hưu sớm (giảm tối đa 5 tuổi): Lái xe có thể nghỉ hưu sớm nếu có ít nhất 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (ví dụ: lái xe tải trọng từ 7 tấn trở lên, lái xe khách trên 40 chỗ, lái xe chuyên dùng...).
Độ tuổi nghỉ hưu sớm đối với người lái xe ô tô
Làm nghề nặng nhọc, độc hại
Nếu công việc lái xe thuộc danh mục nghề nặng nhọc, người lao động có thể nghỉ hưu sớm hơn tối đa 5 năm và vẫn được hưởng chế độ bảo hiểm theo quy định.
Suy giảm khả năng lao động
Người lái xe bị suy giảm sức khỏe từ 61% trở lên có thể:
- Được xem xét nghỉ hưu trước tuổi
- Mức lương hưu có thể bị giảm tùy theo thời gian nghỉ sớm
Không đủ điều kiện sức khỏe hành nghề
Đối với tài xế, yếu tố sức khỏe là bắt buộc. Nếu không đạt tiêu chuẩn khám sức khỏe định kỳ hoặc mắc các bệnh ảnh hưởng đến khả năng lái xe. Tài xế có thể phải dừng công việc, đồng nghĩa với việc kết thúc sớm tuổi nghỉ hưu nghề lái xe trên thực tế.