Trong vài năm trở lại đây, động cơ tăng áp đã trở thành lựa chọn phổ biến tại thị trường Việt Nam. Từ sedan cỡ B, C cho tới các dòng SUV cỡ A, B, C và cả D phổ thông, ngày càng nhiều mẫu xe được trang bị động cơ dung tích nhỏ đi kèm turbo nhằm đáp ứng đồng thời hai yêu cầu then chốt: tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải.

Tuy nhiên, trong thực tế sử dụng, không ít người dùng vẫn phản ánh rằng xe xăng tăng áp "uống xăng" hơn so với động cơ hút khí tự nhiên. Theo các chuyên gia kỹ thuật ô tô, nhận định này không sai nếu xe bị sử dụng sai cách.

Ngược lại, khi vận hành đúng kỹ thuật, phần lớn các mẫu xe xăng tăng áp hiện nay hoàn toàn có thể đạt mức tiêu thụ nhiên liệu rất cạnh tranh, thậm chí tốt hơn động cơ hút khí tự nhiên có cùng công suất. Vấn đề cốt lõi không nằm ở công nghệ, mà nằm ở thói quen lái xe.

Nhẹ chân ga - nguyên tắc quan trọng nhất

Muốn tiết kiệm nhiên liệu với động cơ xăng tăng áp, nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất là tránh kích hoạt turbo không cần thiết. Nếu người lái thường xuyên đạp ga sâu, tăng tốc gắt để tận hưởng cảm giác "bốc", việc xe tốn xăng là điều khó tránh khỏi.

Về bản chất, bộ tăng áp chỉ hoạt động mạnh khi người lái yêu cầu công suất lớn thông qua bàn đạp ga. Khi turbo lên áp, động cơ hút nhiều không khí hơn và hệ thống điều khiển buộc phải phun thêm nhiên liệu để đảm bảo tỷ lệ hòa khí cũng như kiểm soát hiện tượng kích nổ. Ở tải cao, nhiều động cơ còn phun dư nhiên liệu nhằm hạ nhiệt piston và turbo, khiến hiệu suất nhiên liệu giảm rõ rệt.

Vì vậy, nếu ưu tiên tiết kiệm nhiên liệu, người lái cần hình thành thói quen đạp ga nhẹ, đều và tuyến tính. Trong điều kiện giao thông đô thị, chỉ cần ga vừa đủ để xe di chuyển mượt, hạn chế các pha tăng tốc đột ngột. Nếu không, lợi thế tiết kiệm nhiên liệu của động cơ tăng áp sẽ nhanh chóng bị triệt tiêu.

Giữ vòng tua hợp lý, sang số đúng thời điểm

Với xe số sàn sử dụng động cơ xăng tăng áp, việc sang số đúng vòng tua có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nguyên tắc chung là sang số tại vòng tua đạt mô-men xoắn tối ưu của động cơ, hoặc thấp hơn khoảng 200-300 vòng/phút. Khi đó, động cơ làm việc "nhàn" hơn, không bị gằn mà cũng không cần turbo hoạt động mạnh.

Sang số quá sớm khiến động cơ bị ì, buộc người lái phải đạp ga sâu hơn, kéo theo turbo lại kích hoạt. Ngược lại, giữ số quá lâu ở vòng tua cao cũng làm tiêu hao nhiên liệu không cần thiết. Với xe số tự động, nên giữ ga đều, tránh đạp ga sâu rồi nhả liên tục khiến hộp số và turbo thay đổi trạng thái liên tục. Cách lái này không chỉ tốn xăng mà còn ảnh hưởng tới độ bền hệ truyền động.

Tốc độ ổn định - chìa khóa tiết kiệm xăng

Một sai lầm khá phổ biến của người dùng Việt là thay đổi tốc độ liên tục khi chạy cao tốc. Thực tế, dải tốc độ lý tưởng để tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu với xe xăng tăng áp thường nằm trong khoảng 80-90 km/h. Khi vượt ngưỡng 100 km/h, lực cản không khí tăng rất nhanh, buộc động cơ phải sinh công nhiều hơn và kéo theo mức tiêu hao nhiên liệu tăng theo cấp số nhân.

Thay vì phanh gấp rồi tăng tốc lại, người lái nên chủ động quan sát, nhả ga sớm khi thấy tình huống phía trước và tận dụng quán tính xe. Phong cách lái điềm đạm, đều ga không chỉ giúp tiết kiệm nhiên liệu mà còn giảm hao mòn phanh, lốp và các chi tiết cơ khí.

Chế độ ECO và thói quen vận hành đúng cách

Hầu hết các mẫu xe xăng tăng áp hiện nay đều được trang bị chế độ lái ECO. Khi kích hoạt, hệ thống sẽ điều chỉnh phản hồi chân ga, hộp số và điều hòa theo hướng ưu tiên tiết kiệm nhiên liệu. Trong điều kiện di chuyển hàng ngày, đặc biệt là trong đô thị hoặc đường trường ổn định, đây là chế độ nên sử dụng.

Bên cạnh đó, việc khởi động và tắt máy đúng cách cũng ảnh hưởng trực tiếp đến mức tiêu hao nhiên liệu và độ bền turbo. Sau khi khởi động nguội, nên để động cơ chạy không tải khoảng 30-60 giây trước khi lăn bánh. Sau khi chạy đường dài hoặc tốc độ cao, hãy chờ 1-2 phút rồi mới tắt máy để turbo hạ nhiệt, tránh hiện tượng dầu bị cháy cặn trong trục tăng áp.

Những yếu tố dễ bị bỏ quên

Động cơ xăng tăng áp làm việc ở áp suất và nhiệt độ cao, vì vậy nhiên liệu đúng chỉ số octan theo khuyến cáo của nhà sản xuất là điều bắt buộc. Dầu nhớt tổng hợp chất lượng cao cũng giúp động cơ vận hành ổn định và bền bỉ hơn. Ngoài ra, áp suất lốp cần được duy trì đúng tiêu chuẩn; lốp non hơi sẽ làm tăng lực cản lăn và khiến xe tốn xăng rõ rệt.

Trọng lượng xe cũng là yếu tố đáng lưu ý. Mỗi khoảng 45 kg hành lý bổ sung đều có thể làm tăng mức tiêu thụ nhiên liệu. Với các mẫu SUV xăng tăng áp, việc lắp giá nóc hoặc chở đồ trên nóc xe sẽ làm tăng lực cản không khí, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả vận hành.

Có thể thấy, động cơ xăng tăng áp không hề "ngốn xăng" như nhiều người vẫn nghĩ. Vấn đề nằm ở cách lái và thói quen sử dụng. Khi được vận hành đúng cách, xe xăng tăng áp hoàn toàn có thể vừa mạnh mẽ khi cần, vừa tiết kiệm nhiên liệu trong sử dụng hàng ngày, yếu tố đặc biệt quan trọng trong bối cảnh chi phí nhiên liệu tại Việt Nam ngày càng tăng.

