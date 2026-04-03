Hiệp hội Ô tô Anh (AA) vừa đưa ra khuyến cáo đến tất cả tài xế, chỉ cần giảm tốc độ khoảng 10% so với thói quen thường ngày, người lái đã có thể cải thiện đáng kể mức tiêu hao nhiên liệu mà vẫn đảm bảo lưu thông ổn định.

Chủ tịch AA, ông Edmund King cho biết, việc các tài xế điều chỉnh phong cách lái xe và tốc độ của mình là rất "đáng giá", vừa giúp tiết kiệm tiền vừa tăng cường an toàn.

“Chúng tôi ước tính rằng người lái xe diesel có thể tiết kiệm được 10 bảng Anh (khoảng hơn 300.000 đồng) mỗi lần đổ đầy bình xăng chỉ bằng cách thay đổi tốc độ lái xe của họ", ông Edmund King nói.

Không chỉ lưu ý đến tốc độ, cách vận hành xe cũng đóng vai trò quan trọng. Các chuyên gia khuyến cáo tài xế nên hạn chế phanh gấp, thay vào đó là quan sát từ xa để chủ động giảm tốc khi gặp đèn đỏ, vòng xuyến hoặc dòng xe đông. Việc tăng/giảm tốc đột ngột sẽ khiến động cơ tiêu tốn nhiều nhiên liệu hơn mức cần thiết.

Tài xế tại Anh được khuyên "lái xe chậm lại" để tiết kiệm nhiên liệu. Ảnh: The Sun

Ngoài ra, người dùng ô tô cũng được khuyến nghị tận dụng các ứng dụng so sánh giá nhiên liệu để tìm nơi đổ xăng rẻ hơn. Thực tế cho thấy, mức chênh lệch giá giữa các cây xăng trong cùng khu vực tại Anh có thể lên tới gần 20 pence/lít (hơn 6.000 đồng mỗi ít) một con số không nhỏ nếu mua với số lượng lớn và trong thời gian dài.

Lời khuyên này xuất phát từ bối cảnh giá nhiên liệu tăng mạnh do xung đột địa chính trị tại Trung Đông khiến nguồn cung dầu toàn cầu bị gián đoạn. Tại Anh, giá diesel đã tăng gần 30%, trong khi xăng tăng khoảng 16% chỉ trong thời gian cuộc xung đột tại Iran nổ ra từ ngày 28/2.

Tổ chức nghiên cứu về nhiên liệu ô tô RAC Foundation ước tính rằng, việc tăng giá xăng dầu đã khiến toàn bộ lái xe tại Anh phải trả thêm tổng cộng 583 triệu bảng Anh (khoảng hơn 20.300 tỷ đồng) cho việc đi lại. Khoản này bao gồm 439 triệu bảng Anh (hơn 15.000 tỷ đồng) cho dầu diesel và 144 triệu bảng Anh (hơn 5.000 tỷ đồng) cho xăng.

Trong bối cảnh giá xăng dầu còn nhiều biến động, việc thay đổi những thói quen nhỏ sau vô-lăng có thể mang lại hiệu quả lớn hơn nhiều người vẫn nghĩ.

(Theo The Sun)

