UBND đặc khu thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Ngoài ra, UBND đặc khu còn thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác.

UBND đặc khu hoạt động theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số; đồng thời đề cao thẩm quyền và trách nhiệm của chủ tịch UBND đặc khu.

UBND đặc khu được tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bảo đảm linh hoạt, chủ động ứng phó khi có sự kiện, tình huống đột xuất, bất ngờ xảy ra nhằm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trên các vùng biển, hải đảo, phát huy lợi thế, tiềm năng kinh tế biển của các đặc khu.

Tổ chức UBND đặc khu tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản trị địa phương chuyên nghiệp, hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong tổ chức và hoạt động.

Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) nhìn từ trên cao. Ảnh: Thảo Đàm

Nghị định nêu rõ, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến vào giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tại đặc khu theo quy định của pháp luật, bảo đảm các hoạt động của UBND đặc khu phải thực sự dân chủ, công khai, minh bạch, thống nhất, thông suốt.

Hoạt động của UBND đặc khu phải đáp ứng sự hài lòng của người dân, tuân thủ trình tự, thủ tục, đúng thẩm quyền được giao, theo đúng quy định của pháp luật và quy chế làm việc của UBND đặc khu.

Cơ cấu tổ chức của UBND đặc khu

UBND đặc khu gồm chủ tịch, phó chủ tịch và ủy viên.

Chủ tịch, phó chủ tịch và ủy viên UBND đặc khu là công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, trừ trường hợp bố trí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của cơ quan, đơn vị thuộc QĐND; sĩ quan, hạ sĩ quan của cơ quan, đơn vị thuộc CAND giữ chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch và ủy viên UBND đặc khu.

Số lượng phó chủ tịch và ủy viên UBND đặc khu do UBND cấp tỉnh quyết định, bảo đảm tinh gọn, phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn tại địa bàn đặc khu và theo quy định của Chính phủ về khung số lượng phó chủ tịch, số lượng và cơ cấu ủy viên UBND.

UBND đặc khu được tổ chức các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác hoặc bố trí các công chức chuyên môn để tham mưu, giúp UBND đặc khu quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực.

Nghị định nêu rõ, trường hợp tại đặc khu có tổ chức cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND đặc khu thì UBND đặc khu được thành lập văn phòng UBND đặc khu; có thể thành lập thêm 1 phòng chuyên môn khác và trung tâm phục vụ hành chính công.

UBND cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định cụ thể số lượng, tên gọi, chức năng, cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND đặc khu bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu quản lý ở đặc khu.

Trường hợp tại đặc khu chỉ thành lập văn phòng UBND đặc khu mà không thành lập phòng chuyên môn khác và trung tâm phục vụ hành chính công thì văn phòng UBND đặc khu thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của phòng chuyên môn khác, trung tâm phục vụ hành chính công.

Trường hợp tại đặc khu không tổ chức cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND đặc khu thì UBND đặc khu quyết định việc bố trí các công chức chuyên môn để tham mưu, giúp UBND đặc khu quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực trên địa bàn.

Nghị định nêu rõ, UBND đặc khu chịu sự giám sát của HĐND cấp tỉnh trong hoạt động, trong việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật và thực hiện nghị quyết của HĐND cấp tỉnh.

Hằng năm, UBND đặc khu báo cáo kết quả hoạt động với HĐND cấp tỉnh hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của HĐND cấp tỉnh. Chủ tịch UBND đặc khu chịu trách nhiệm giải trình các vấn đề có liên quan trước HĐND cấp tỉnh khi có yêu cầu.