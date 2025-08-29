Sau hoàn lưu bão số 5, Hà Nội ngập úng diện rộng, giao thông tê liệt, nhiều khu vực thoát nước chậm. Nỗi lo về ngưng trệ mọi hoạt động khi mưa lớn và hạ tầng thoát nước chưa tốt.

Theo Thống kê của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, các tuyến phố nội thành và một số khu vực trũng thấp ngoại thành hiện ngập úng và không tiêu thoát kịp với độ sâu ngập phổ biến từ 0,3 - 0,5m, có nơi ngập sâu hơn. Và dù đã 2 - 3 ngày sau bão, mưa rất ít nhưng vẫn còn hơn 50 điểm ngập úng nặng

Trên các trang mạng xã hội, nhiều người chia sẻ về nỗi lo của người dân thủ đô mỗi khi mùa mưa đến.

Một ngã tư nội thành mưa ngập nhìn từ trên cao. Ảnh: FB Trần Trọng An

Hạ tầng thoát nước cần được đầu tư, bảo trì thường xuyên

Theo ghi nhận, trong cơn mưa các ngày 26 và 27/8 vừa qua, các khu vực thấp ở Hà Nội hầu như đều dính ngập lụt. Nhiều tuyến đường ngập sâu chỉ sau một đêm mưa lớn, song nước đã rút nhanh, cho thấy thoát nước tuy chậm nhưng không rơi vào tình trạng tắc nghẽn.

Đáng chú ý, dọc các tuyến Nguyễn Thanh Bình, Tố Hữu, nút giao Lê Trọng Tấn - Lê Quang Đạo kéo dài hay Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai… hầu như không xảy ra ngập úng, hoặc nếu có cũng rút rất nhanh. Lợi thế này đến từ địa hình cao ráo, hệ thống thoát nước hiệu quả và sự hiện diện của các hồ, sông lân cận. Đặc biệt, khu vực Cổ Nhuế và Dương Nội gần như không ghi nhận tình trạng ứ đọng, nhờ vị trí đắc địa cùng hạ tầng thoát nước được đầu tư đồng bộ, bài bản.

Một khu đô thị tại ngã tư Lê Trọng Tấn - Lê Quang Đạo kéo dài không bị ngập do hạ tầng tốt (Ảnh chụp ngày 28/08/2025)

Quy hoạch bài bản - tầm nhìn lâu dài giúp giải quyết tình trạng ngập úng

Câu chuyện ngập úng những ngày qua cho thấy: tình trạng nước không thoát không phải là hiện tượng ngẫu nhiên, mà là hệ quả tất yếu khi thiếu sự chuẩn bị về hạ tầng. Nếu không có tầm nhìn dài hạn và sự đầu tư bài bản, nguy cơ ngập úng sẽ còn lặp đi lặp lại.

Thực tế đã chứng minh, những khu đô thị được quy hoạch khoa học, có hệ thống thu gom nước mưa đồng bộ, kênh mương thông thoáng, trạm bơm tiêu thoát hiện đại và được duy trì vệ sinh thường xuyên mới giữ được khả năng chống ngập hiệu quả. Ở đó, vai trò của chủ đầu tư trở thành yếu tố quyết định - không chỉ ở thiết kế, quy hoạch mà còn ở trách nhiệm vận hành và bảo trì lâu dài.

Mùa mưa bão sắp tới, Hà Nội sẽ còn tiếp tục phải đi qua nhiều đợt mưa và có thể kéo dài nhiều ngày. Người dân tại các vùng trũng thấp hoặc bị ảnh hưởng ngập úng trong đợt mưa bão vừa qua không khỏi lo lắng và mong chờ thành phố Hà Nội có các giải pháp tháo gỡ, siết chặt quy hoạch đô thị, nâng cấp đầu tư hạ tầng kỹ thuật, công tác quản lý môi trường và tuyên truyền ý thức cộng đồng, nhằm tạo nên một Hà Nội xanh, sạch đẹp và đáng sống.

Phương Dung