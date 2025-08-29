Nhiều ngày sau đợt mưa lớn tại Hà Nội (hôm 26/8) đến nay, khu vực tổ dân phố 2, làng Miêu Nha (phường Xuân Phương) vẫn chìm trong biển nước. Hàng trăm hộ dân bị cô lập, nhiều gia đình buộc phải đưa vợ con di tản về quê tránh ngập.

Theo phản ánh của anh Hoàng Ngọc Phương (ở tổ dân phố 2), đây là khu dân cư có khoảng 400 – 500 hộ sinh sống. Tình trạng ngập úng đã kéo dài nhiều năm nay, gần như mùa mưa nào cũng lặp lại.

Tổ dân phố 2, làng Miêu Nha hiện vẫn ngập sâu 50 - 70cm, người dân đi lại khó khăn.

Nguyên nhân chính được cho là trạm bơm tại đầu cầu Ngà không hoạt động ổn định. “Trạm có ba máy bơm ba pha, bình thường chỉ cần nửa buổi chiều là nước đã rút. Nhưng không hiểu vì sao lúc chạy, lúc không. Mỗi lần mưa lớn, cả làng lại ngập nhiều ngày”, anh Phương nói.

Ngập sâu kéo dài khiến sinh hoạt đảo lộn. Người dân phải dùng thuyền, xe cải tiến để di chuyển, trẻ em không thể đến trường. Nhiều hộ không còn cách nào khác phải sơ tán người thân về quê. “Ở nhà tôi, nước vào tận sân, không dám để vợ con ở lại, đành phải đưa các cháu về quê nhờ ông bà trông nom", anh Phương chia sẻ thêm.

Nhiều hộ dân ở tổ dân phố 2 cũng bày tỏ nỗi lo lắng khi sinh hoạt bị đảo lộn hoàn toàn. Chị Nguyễn Thị Lan than thở: “Nhà lúc nào cũng bì bõm, đi ngủ phải leo lên gác xép, còn đồ đạc kê cao hết mà vẫn ướt. Trẻ con suốt ngày lội nước, lo nhất là ốm đau”.

Ông Trần Văn Dũng, cư dân tổ dân phố 2 ngao ngán: “Ngập mấy ngày rồi, bữa ăn chỉ nấu tạm bợ, nước sạch cũng thiếu. Người già bệnh tật càng thêm vất vả, đi lại không nổi”.

Người dân phải dùng thuyền chở xe ra ngoài đường mới có thể di chuyển.

Một số hộ cho biết, vì nước ngập sâu nên nhiều hôm không thể ra ngoài, rác thải ứ đọng, muỗi bọ sinh sôi, mùi hôi bốc lên nồng nặc. “Cứ tình trạng này kéo dài thì người dân kiệt sức mất. Chúng tôi chỉ mong nước rút nhanh để ổn định lại cuộc sống”, bà Lê Thị Hòa - vợ ông Dũng - chia sẻ.

Đáng chú ý, khu vực này vốn có giá đất cao, dao động từ 130 triệu đồng/m² trong ngõ và khoảng 200 triệu đồng/m² ngoài mặt đường. Tuy nhiên, tình trạng ngập lụt triền miên đang khiến giá trị đất đai và cuộc sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trước dự báo sắp có thêm những đợt mưa lớn, nỗi lo ngập sâu tiếp tục bao trùm cả khu dân cư.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Lưu Văn Thanh, Tổ trưởng tổ dân phố 2 cho biết, tình trạng ngập úng tại khu vực Miêu Nha đã được chính quyền địa phương và tổ dân phố vào cuộc xử lý.

Ông cho hay, những ngày qua lực lượng chức năng phải thuê thêm máy bơm để hút nước, tuy nhiên do mưa cục bộ và nước ngoài ngòi dâng cao nên việc tiêu thoát gặp nhiều khó khăn.

Tổ dân phố phát mì tôm cho các hộ bị ngập sâu.

Tính đến hôm qua, nước đã rút được khoảng hơn 20cm, song diện tích ngập rộng khiến công tác khắc phục chưa thể nhanh chóng. Ông Thanh nhấn mạnh, không chỉ riêng tổ Miêu Nha mà nhiều khu vực khác như Tây Mỗ cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Theo ông, chính quyền địa phương cùng tổ dân phố đã huy động lực lượng, tăng cường bơm thoát nước, đồng thời hỗ trợ nhu yếu phẩm như mì tôm, sữa, nước uống cho các hộ dân bị ngập nặng.