Clip phương tiện vật lộn qua đường Võ Chí Công:

Ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội (Sở Xây dựng TP Hà Nội) cho biết, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5 (từ chiều và đêm 25/8 đến rạng sáng 27/8), thành phố có mưa lớn kéo dài, diện rộng.

Trong hôm nay, Hà Nội đã tạnh mưa, chỉ còn một vài khu vực có mưa nhỏ rải rác. Tuy nhiên, đến 7h hôm nay, Hà Nội vẫn còn một số điểm ngập, cụ thể: Phú Xá (đường Võ Chí Công, trước tòa nhà UDIC); các hầm chui số 3, 5, 6 và Km9+656 Đại lộ Thăng Long; các khu vực Triều Khúc, Yên Xá, Tây Mỗ, Cầu Cốc, Ngọc Trục, Xuân Phương, Tây Tựu, Tu Hoàng, Tây Thăng Long, Hòe Nhị; các điểm Km16+500 – Km17+100 (ngã tư Trạm Trôi), Km17+100 – Km17+400 QL32 (địa phận Hoài Đức) với mức ngập trung bình khoảng 20cm.

Clip được ghi lại sáng nay (Nguồn: Nguyễn Hải):

Lý giải việc sau một ngày mưa nhỏ, thậm chí tạnh mưa nhưng các điểm này vẫn ngập, ông Hưng cho biết đây đều là những vị trí thoát nước trực tiếp ra sông Nhuệ, sông Cầu Ngà theo hình thức tự chảy.

Do mực nước sông Cầu Ngà và sông Nhuệ hiện vẫn ở mức cao (mực nước đo tại bể xả Đồng Bông 2 là 5,45 m), tại điểm ngập Vũ Xuân Thiều (ngập trung bình khoảng 15 – 20cm) hay điểm ngập trên phố Ngọc Lâm, Đàm Quang Trung (còn đọng nước khoảng 5cm) cũng thoát theo hình thức tự chảy ra sông Cầu Bây. Trong khi đó, mực nước sông Cầu Bây cũng ở ngưỡng cao nên hệ thống thoát chậm, ông Hưng cho hay.

Để đảm bảo tiêu thoát nước cho khu vực, Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội đã vận hành các trạm bơm đầu mối Yên Sở, Đồng Bông 1, Đồng Bông 2, Cổ Nhuế, Đông Trù, Cầu Chui, DPS… để hạ mực nước trên hệ thống theo quy định.

Ông Hưng cho biết thêm, tại điểm ngập Võ Chí Công, song song với việc thoát nước tự chảy, trong hôm nay, đơn vị sẽ tiến hành bơm nước cục bộ. Đồng thời, từ 7h30, thành phố đã hạ mực nước Hồ Tây bằng cách cho chảy ra sông Tô Lịch.

"Với tốc độ nước rút và thời tiết như hiện nay, trong ngày hôm nay các điểm ngập, úng trong nội thành Hà Nội sẽ được giải quyết xong. Ở khu vực ngoại thành, từ 7h30 cũng tiến hành mở đập Thanh Liệt để hỗ trợ tiêu nước. Dự kiến đến ngày mai, các điểm ngập ở ngoại thành sẽ không còn tình trạng úng ngập", ông Hưng nói.