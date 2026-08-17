Theo đại diện Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF), trong bối cảnh nhu cầu tích lũy và đầu tư ngày càng được quan tâm, việc lựa chọn kênh phù hợp với mục tiêu tài chính, khẩu vị rủi ro và thời gian đầu tư trở thành bài toán được nhiều nhà đầu tư đặt ra.

Gửi tiết kiệm có ưu điểm về tính ổn định, trong khi việc trực tiếp đầu tư cổ phiếu hay trái phiếu đòi hỏi nhà đầu tư có kiến thức, thời gian và khả năng theo dõi thị trường thường xuyên. Với quỹ mở, nhà đầu tư có thêm một lựa chọn để tiếp cận thị trường thông qua danh mục được quản lý bởi đội ngũ chuyên nghiệp.

Tại BVF, ba quỹ mở tiêu biểu gồm Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED), Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt (BVPF) và Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF). Mỗi quỹ được xây dựng theo một định hướng đầu tư khác nhau, hướng tới những nhu cầu và mục tiêu tài chính riêng.

BVFED - Định hướng tăng trưởng năng động

Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED) hướng tới mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận dài hạn thông qua tăng trưởng vốn đầu tư và các dòng thu nhập từ tài sản đầu tư.

Với định hướng này, BVFED phù hợp với nhóm nhà đầu tư đặt mục tiêu tăng trưởng trong dài hạn và có khả năng chấp nhận mức biến động cao hơn trong quá trình đầu tư.

Tại ngày 30/6/2026, tổng giá trị tài sản ròng của BVFED đạt khoảng 301,29 tỷ đồng, tương đương hơn 9,68 triệu chứng chỉ quỹ.

BVPF - Hướng tới tăng trưởng dài hạn

Nếu BVFED theo định hướng năng động, Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt (BVPF) tập trung vào mục tiêu tạo ra lợi nhuận bền vững trong dài hạn, trên cơ sở tìm kiếm cơ hội đầu tư tại các doanh nghiệp có nền tảng hoạt động tốt và triển vọng phát triển tại Việt Nam.

Tại ngày 30/6/2026, tổng giá trị tài sản ròng của BVPF đạt khoảng 188,54 tỷ đồng, tương đương hơn 8,35 triệu chứng chỉ quỹ.

BVBF - Tập trung vào tài sản có thu nhập cố định

Bên cạnh các quỹ cổ phiếu, BVF còn có Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF), hướng tới nhóm nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn đến các tài sản có thu nhập cố định.

BVBF đặt mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận trên cơ sở tận dụng hiệu quả các cơ hội đầu tư lãi suất cố định.

Tại ngày 30/6/2026, tổng giá trị tài sản ròng của BVBF đạt khoảng 176,23 tỷ đồng, tương đương hơn 7,83 triệu chứng chỉ quỹ.

“Không có quỹ tốt nhất cho tất cả nhà đầu tư”

Theo đại diện BVF, việc lựa chọn quỹ đầu tư không đơn thuần nằm ở việc tìm kiếm một sản phẩm được xem là “tốt nhất”, mà quan trọng hơn là xác định sản phẩm phù hợp với mục tiêu và khả năng chấp nhận rủi ro của mỗi người.

Nhà đầu tư hướng tới tăng trưởng dài hạn và có khả năng chấp nhận biến động có thể quan tâm đến các quỹ cổ phiếu. Trong khi đó, những người ưu tiên các tài sản có thu nhập cố định có thể cân nhắc quỹ trái phiếu.

Trước khi lựa chọn, nhà đầu tư có thể bắt đầu từ ba câu hỏi: Mục tiêu tài chính là gì? Thời gian dự kiến đầu tư bao lâu? Mức độ biến động có thể chấp nhận đến đâu?

Việc xác định rõ ba yếu tố này giúp nhà đầu tư có cơ sở lựa chọn chiến lược phù hợp hơn với nhu cầu của mình.

Đầu tư dài hạn cần sự kiên định

Theo chuyên gia của BVF, quỹ mở không phải là lựa chọn dành cho mục tiêu tìm kiếm những khoản lợi nhuận trong thời gian ngắn. Một trong những giá trị của hình thức đầu tư này là giúp nhà đầu tư tiếp cận thị trường theo phương thức có hệ thống, đa dạng hóa danh mục và duy trì kỷ luật đầu tư trong dài hạn.

Với ba định hướng gồm BVFED thiên về tăng trưởng năng động, BVPF hướng tới tăng trưởng bền vững và BVBF tập trung vào các cơ hội đầu tư lãi suất cố định, BVF cung cấp những lựa chọn khác nhau để nhà đầu tư cân nhắc theo mục tiêu tài chính của mình.

“Trong đầu tư, lựa chọn phù hợp với mục tiêu, thời gian và mức độ chấp nhận rủi ro có thể quan trọng không kém việc tìm kiếm một cơ hội có mức sinh lời cao. Sự kiên trì với chiến lược đã lựa chọn cũng là yếu tố cần được cân nhắc trong hành trình tích lũy dài hạn”, đại diện BVF nói.

(Nguồn: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt)