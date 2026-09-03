Không chọn cách truyền thông quá rầm rộ, phim “Quý tử vượt giàu” của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lại trở thành "tay đua" gây bất ngờ lớn trong mùa phim lễ 2/9 năm nay. Nhờ “hiệu ứng truyền miệng” tích cực từ khán giả, tác phẩm nhanh chóng bứt phá, chiếm lĩnh Top 2 phòng vé và được dự đoán sớm đạt mốc trăm tỷ. Khai thác đề tài gia đình quen thuộc, tác phẩm có Thu Trang - Tiến Luật đóng chính vẫn giữ chân người xem đến phút cuối nhờ cách thể hiện duyên dáng, giàu cảm xúc.

“Xem đến đâu, cười đến đó”

Câu chuyện trong Quý tử vượt giàu xoay quanh kế hoạch giả nghèo giả khổ để nuôi con của vợ chồng ông Phát (Tiến Luật) và bà Diệp (Thu Trang). Cả hai rời xa biệt thự xa hoa, bắt con trai Phú Quý (Hạo Khang) chạy ngược về vạch xuất phát để học cách trân trọng giá trị cuộc sống. Lấy cảm hứng từ nguyên tác Hoa ngữ, bộ phim lại được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng tô vẽ những đường nét màu sắc mới mẻ, cải tiến trở thành một phiên bản thuần Việt hấp dẫn nhưng vẫn gần gũi.

Tác phẩm dẫn dắt người xem qua hàng loạt tình huống trào phúng mang đậm nét địa phương, thậm chí thêm góc nhìn dí dỏm về áp lực tình thân, tình yêu và trưởng thành. Nguyễn Quang Dũng không ngại “bung skill” với hàng loạt kỹ thuật thể hiện tinh thần tiếu lâm của mình, từ cách nhả thoại của nhân vật, những hình ảnh “ước lệ” đầy ngạc nhiên, hàng loạt tình huống dồn dập…. Từng chi tiết đều được đo đếm kỹ lưỡng nhằm mang đến cho người xem những tràng cười sảng khoái nhưng vừa đủ, chừa chỗ cho cốt truyện chính tỏa sáng.

Diễn xuất ăn ý như một gia đình

Sức hút lớn không kém của Quý tử vượt giàu còn đến từ màn phối hợp ăn ý của dàn diễn viên. Thu Trang và Tiến Luật đúng nghĩa “thiên thời - địa lợi - nhân hòa” khi thể hiện nhập tâm một đôi vợ chồng đau đầu chuyện nuôi con. Cặp đôi cân bằng mượt mà giữa mảng miếng hài và các khoảnh khắc xúc động, thậm chí ăn ý trong cả những tình tiết tranh cãi, giận nhau.

Nếu “bố Phát mẹ Diệp” tỏa sáng trong từng phân đoạn xuất hiện, thì “con trai cưng” Hạo Khang tiếp tục khẳng định sự tiến bộ của mình qua từng tác phẩm. Thể hiện hình mẫu thiếu niên nhiệt tình theo đuổi đam mê, nam diễn viên tạo nên sự đồng cảm sâu sắc cho khán giả trẻ, nhất là khi đứng trước cú sốc bị ba mẹ dàn xếp cuộc đời. Lựa chọn sau cùng của nhân vật Phú Quý thành công khép lại những mâu thuẫn của cậu và gia đình, đồng thời truyền cảm hứng cho người trẻ về quyền được vấp ngã để trưởng thành trên chính đôi chân của mình.

Giá trị đến từ hành trình “vừa cười vừa ngẫm”

Đằng sau những tràng cười thả ga, Quý tử vượt giàu đặt ra câu hỏi sâu sắc về cách nuôi dạy con cái. Hóa ra chuyện xông pha làm giàu đôi khi chưa chắc khó như nuôi dạy một đứa trẻ nên người. Qua chiến dịch nuôi “quý tử” của phim, sự trưởng thành của đứa trẻ không được định hình hoàn toàn bởi hoàn cảnh, mà ở cách chọn của bố mẹ.

Tuy vậy, đứa trẻ về sau mới là người tự định đoạt tương lai của mình, có quyền được sai và sửa sai. Sau tất cả, ông Phát tỉnh ngộ và trao lại “đôi giày chạy” trên cung đường tự do cho con trai, dặn dò rằng "Con làm gì cũng được, làm người tốt là được" và cũng chính là cái kết đẹp cho cả thước phim.

Quý tử vượt giàu sở hữu cái kết nhân văn, thỏa đáng, là chiếc cầu nối để không chỉ khán giả trẻ mà những ai đã làm cha làm mẹ có thể lắng nghe, thấu hiểu và yêu thương nhau đúng đắn hơn. Khán giả đánh giá bộ phim là một cách “chữa lành” cho những ai đang tìm kiếm sự ấm áp, giải trí sau những giờ phút học tập, làm việc áp lực thời gian qua.

Ngọc Minh