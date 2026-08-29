Khám phá các bảo tàng lịch sử, vui chơi trong công viên

Dịp lễ 2/9 năm nay, nếu có dịp đến TPHCM, du khách có thể ghé thăm các không gian lịch sử như Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Dinh Độc Lập hoặc các điểm trưng bày về lịch sử thành phố.

Nếu đi cùng trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi, du khách nên đến bảo tàng vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều, sau đó nghỉ ngơi trước khi tham gia các hoạt động ngoài trời vào buổi tối.

Ngoài ra, trong thời gian khám phá khu vực trung tâm thành phố, du khách nếu muốn tránh lịch trình quá dày và kết hợp nghỉ ngơi thì có thể dừng chân ở một số công viên như Tao Đàn, Bến Bạch Đằng hoặc công viên bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm.

Những địa điểm này vừa có không gian rộng rãi, thoáng mát, vừa phù hợp để khách đi bộ, chụp hình, ngắm thành phố và chờ đến khung giờ diễn ra các chương trình nghệ thuật đặc sắc vào buổi tối.

Công viên bờ sông Sài Gòn. Ảnh: Nguyễn Huế

Bến Bạch Đằng và công viên bờ sông có lợi thế gần khu trung tâm, thuận tiện kết hợp với Nguyễn Huệ, Nhà hát Thành phố hoặc các tuyến xe buýt du lịch.

Tuy nhiên, vào những buổi tối có bắn pháo hoa, những khu vực ven sông thường thu hút đông người. Nếu ưu tiên thư giãn, bạn có thể ghé vào sáng sớm hoặc chiều trước giờ cao điểm.

Gia đình có trẻ nhỏ nên chuẩn bị nước uống, áo mưa mỏng và chọn điểm nghỉ có lối ra thuận tiện. Với nhóm bạn trẻ, tuyến Nguyễn Huệ, Bến Bạch Đằng và công viên bờ sông có thể ghép thành một lịch trình đi bộ, check-in kéo dài vài giờ mà không cần di chuyển xa.

Giao lưu văn hóa - ẩm thực tại Địa đạo Củ Chi

Địa đạo Củ Chi là một trong những điểm đến hút khách tại TPHCM vào dịp lễ 2/9.

Nơi đây có nhiều trải nghiệm để khách thoải mái vui chơi như: các trò chơi trên mặt nước tại Hồ cảnh quan mô phỏng biển Đông; đánh trận giả bằng súng bắn đạn sơn; bắn súng thể thao quốc phòng…

Ngoài ra, du khách có thể thưởng thức điểm tâm sáng, ăn trưa, ăn chiều tại nhà hàng Bến Dược, Bến Đình hoặc trải nghiệm dịch vụ cắm trại qua đêm, tiệc nướng BBQ ngoài trời, dịch vụ nghỉ dưỡng tại hệ thống homestay đầy đủ tiện nghi, hiện đại.

Nhiều bạn trẻ tới địa đạo Củ Chi để tìm hiểu lịch sử đất nước. Ảnh: Travel Blogger Yến Vi Vu

Đặc biệt, trong kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2/9 năm nay, Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi còn tổ chức chương trình giao lưu văn hóa - ẩm thực cùng đồng bào K'Ho đến từ Langbiang, tỉnh Lâm Đồng.

Vì thế, đến đây dịp này, du khách không chỉ được thưởng thức các tiết mục biểu diễn mà còn có thể giao lưu, hòa mình vào vòng xoang, tìm hiểu nhạc cụ dân tộc, khám phá đời sống văn hóa và thưởng thức những nét ẩm thực đặc trưng của đồng bào K'Ho.

Hoạt động diễn ra lúc 8h - 16h30 từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9.

Xem pháo hoa

Kỳ nghỉ 2/9 năm nay, TPHCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 7 điểm, gồm 3 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao kết hợp tầm thấp và 4 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp. Tất cả 7 điểm sẽ đồng loạt bắn pháo hoa từ 21h đến 21h15 ngày 2/9.

Vì thế, nếu có dịp ghé thăm thành phố này trong lễ 2/9, du khách có thể kết hợp ngắm pháo hoa tại 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm: khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu vực Trung tâm Thành phố mới Bình Dương (phường Bình Dương) và khu vực quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

4 điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm: Công viên Quảng trường Bà Rịa (phường Bà Rịa), công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), tòa tháp SAIGON MARINA IFC (phường Sài Gòn) và khu biệt thự Kim Long (cầu Rạch Đỉa, xã Nhà Bè).

Du khách có thể chiêm ngưỡng những màn bắn pháo hoa rực rỡ khi du lịch 2/9 tại TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Bên cạnh đó, TPHCM tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh; các hoạt động triển lãm cấp thành phố...

Trải nghiệm xe buýt 2 tầng

Nếu muốn ngắm nhìn khung cảnh sôi động của thành phố và tránh phải đi bộ nhiều, du khách có thể trải nghiệm xe buýt 2 tầng với tuyến DL06 kết nối bến xe buýt Sài Gòn với Bình Trưng, đi qua nhiều trục trung tâm và khu đô thị mới.

Tuyến dài khoảng 27km, thời gian hành trình khoảng 110 phút và hoạt động hằng ngày từ 8h đến 19h.

Trong giai đoạn từ ngày 4/7 đến trước 1/10/2026, tuyến xe buýt DL06 khai thác 5 chuyến mỗi ngày. Hành trình đi qua Phạm Ngũ Lão, Trần Hưng Đạo, Hàm Nghi, Tôn Đức Thắng, cầu Ba Son, khu vực Thủ Thiêm rồi trở lại trung tâm qua Nguyễn Hữu Cảnh, Lê Duẩn, Đồng Khởi và Nguyễn Huệ.

Du khách thoả sức ngắm cảnh nội đô TPHCM trên xe buýt 2 tầng. Ảnh: T.K

Ngoài DL06, thành phố còn có các dịch vụ xe buýt du lịch thoáng nóc với hành trình qua Dinh Độc Lập, Bưu điện Trung tâm, Nguyễn Huệ, Bến Bạch Đằng và nhiều điểm tham quan khác.

Du khách có thể lựa chọn lịch trình tùy theo nhu cầu, song cần lưu ý kiểm tra giờ xe chạy trước khi mua vé vì dịp lễ có thể phát sinh điều chỉnh do cấm đường.

Hòa mình vào không khí tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng là địa điểm thu hút đông đảo du khách tại TPHCM vì khu vực này thường tập trung nhiều hoạt động, chuỗi sự kiện.

Ngay gần tuyến phố này còn có công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường Đồng Khởi, công viên Chi Lăng, nhà hát Thành phố và Bến Bạch Đằng. Vì vậy, du khách có thể kết hợp tham quan các địa điểm bằng hình thức đi bộ để tránh cảnh đông đúc hay phải lấy xe ra/vào.

Buổi tối 2/9, khu vực này cũng là địa điểm phù hợp để du khách cảm nhận không khí lễ hội và di chuyển về phía bờ sông theo dõi pháo hoa.