17 điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa miễn phí vé vào cửa ngày 2/9 đối với người Việt Nam, gồm: Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đền Ngọc Sơn; Nhà tù Hỏa Lò; Khu di tích Cổ Loa; Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương); di tích số 22 Hàng Buồm; Ngôi nhà di sản số 87 Mã Mây; Bảo tàng Hà Nội; đền Bạch Mã (số 76 Hàng Buồm); đình Kim Ngân (số 42-44 Hàng Bạc); đền Quan Đế (di tích số 28 Hàng Buồm); Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội (số 50 Đào Duy Từ); đền Quán Thánh; Làng cổ Đường Lâm; chùa Thầy; chùa Tây Phương.