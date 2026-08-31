Nhằm phục vụ nhu cầu tham quan tăng cao, Hà Nội miễn phí vé vào cửa 17 di tích, danh thắng trên địa bàn thành phố trong ngày 2/9. 

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Ngay từ sáng sớm, Quảng trường Ba Đình đã trở nên nhộn nhịp, rực rỡ với rất nhiều cụm hoa tươi được trang trí trong kỳ nghỉ lễ 2/9.
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Nhiều bạn trẻ diện áo dài, cầm cờ đỏ sao vàng đến Quảng trường Ba Đình chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.
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Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng là điểm đến của nhiều gia đình trong kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay.
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Dòng người xếp hàng dài tại hai cửa bán vé tham quan di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám
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Nguyễn Thu Lan (sinh viên Học viện Ngân Hàng) cùng các bạn tham quan Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò.
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Từ 8h, dòng người đã xếp hàng dài chờ mua vé tham quan Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò. 
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Nhiều gia đình chọn tham quan các di tích lịch sử để các thế hệ ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc.
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Tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, hệ thống chiếu sáng trang trí mỹ thuật được hoàn thành đúng dịp Quốc khánh 2/9 năm nay. Dự án đưa công nghệ ánh sáng tương tác vào các khu vực vui chơi, giải trí trên tuyến phố.
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Công nghệ chiếu sáng hiện đại khoác lên hồ Hoàn Kiếm diện mạo mới về đêm, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm.
17 điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa miễn phí vé vào cửa ngày 2/9 đối với người Việt Nam, gồm: Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đền Ngọc Sơn; Nhà tù Hỏa Lò; Khu di tích Cổ Loa; Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương); di tích số 22 Hàng Buồm; Ngôi nhà di sản số 87 Mã Mây; Bảo tàng Hà Nội; đền Bạch Mã (số 76 Hàng Buồm); đình Kim Ngân (số 42-44 Hàng Bạc); đền Quan Đế (di tích số 28 Hàng Buồm); Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội (số 50 Đào Duy Từ); đền Quán Thánh; Làng cổ Đường Lâm; chùa Thầy; chùa Tây Phương.