Nhiều tuyến đường, khu dân cư ở TPHCM được trang hoàng rực rỡ cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Nhằm phục vụ nhu cầu tham quan tăng cao, Hà Nội miễn phí vé vào cửa 17 di tích, danh thắng trên địa bàn thành phố trong ngày 2/9.
|17 điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa miễn phí vé vào cửa ngày 2/9 đối với người Việt Nam, gồm: Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đền Ngọc Sơn; Nhà tù Hỏa Lò; Khu di tích Cổ Loa; Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương); di tích số 22 Hàng Buồm; Ngôi nhà di sản số 87 Mã Mây; Bảo tàng Hà Nội; đền Bạch Mã (số 76 Hàng Buồm); đình Kim Ngân (số 42-44 Hàng Bạc); đền Quan Đế (di tích số 28 Hàng Buồm); Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội (số 50 Đào Duy Từ); đền Quán Thánh; Làng cổ Đường Lâm; chùa Thầy; chùa Tây Phương.
Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các khu vui chơi, giải trí trên địa bàn TP Hà Nội luôn tấp nập người dân và du khách đến tham quan, vui chơi.
Ngày 29/8, UBND TPHCM tổ chức lễ khánh thành, khởi công 11 công trình, dự án trọng điểm dịp Quốc khánh 2/9 với tổng vốn đầu tư hơn 181.000 tỷ đồng.