Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ trao vật phẩm đấu giá cho các Mạnh thường quân đã đấu giá thành công tại Chương trình Lễ hội Văn hoá Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất.

Ngoài việc tổ chức quyên góp tại Bộ VHTTDL, Bộ cũng tổ chức quyên góp tại nhiều sự kiện trong đó tối 11.10, trong khuôn khổ Chương trình Lễ hội Văn hoá Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất, đã diễn ra phiên đấu giá thiện nguyện để ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ vừa qua.

Các sản phẩm đặc biệt được đấu giá gồm có: Áo dài Hà Nội thập niên 30 – thiết kế bởi NTK Vũ Việt Hà; thiết kế "Hoa sen vàng" của NTK Anh Thư, thuộc thương hiệu Áo dài Ngân An; thiết kế "Yên Vũ" của NTK Nguyễn Mị; thiết kế khăn lụa "Liên Vũ" của NTK Văn Hằng đến từ thương hiệu DeSilk; thiết kế áo dài "Liên Vũ" thuộc bộ sưu tập Nguyệt Hoa của NTK Hà Trịnh; tác phẩm gốm nghệ thuật đặc biệt mang tên "Mẹ và Con", của họa sĩ Ngô Bá Hoàng; tác phẩm trang sức đặc biệt đến từ thương hiệu Hương Jewellery; bức tranh "Điệu chèo cổ và tiếng sáo diều trên cánh đồng vàng" của họa sĩ Ngô Bá Hoàng.

Kết quả buổi đấu giá thiện nguyện, số tiền thu được là 2,5 tỉ đồng từ các mạnh thường quân để ủng hộ đồng bào vùng lũ.

Bộ VHTTDL tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào bão lũ đối với các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ.

Trước đó vào chiều 6.10, Bộ VHTTDL tổ chức phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ VHTTDL, với mức ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương. Kể từ ngày phát động 6.10 đến ngày 14.10, số tiền quyên góp được là trên 1,7 tỉ đồng.

Như vậy tính đến hết ngày 14.10, tổng số tiền do Bộ VHTTDL quyên góp được là gần 4,3 tỉ đồng. Bộ VHTTDL sẽ kịp thời phối hợp với Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan liên quan chuyển đến các địa phương và người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Hoạt động quyên góp ủng hộ đồng bào bão lụt sẽ tiếp tục được Bộ VHTTDL triển khai trong thời gian tới, gắn với các sự kiện văn hoá, nghệ thuật do Bộ chủ trì tổ chức.

Theo Báo Văn Hóa