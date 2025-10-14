Trong tháng 9 và tháng 10/2025, Việt Nam đã liên tiếp hứng chịu nhiều đợt thiên tai nghiêm trọng, bao gồm các cơn bão số 8, 9, 10 và 11, cùng với mưa lũ lớn sau bão trên diện rộng ở nhiều khu vực. Bão số 8 (Mitag) và số 9 (Ragasa) đã đổ bộ vào miền Trung và miền Bắc Việt Nam vào đầu tháng 9 gây thiệt hại ban đầu đối với cơ sở hạ tầng và nông nghiệp. Sau đó, Bão số 10 (Bualoi) đã đổ bộ vào khu vực tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh vào ngày 28-29/9/2025, gây thiệt hại nặng nề.

Đại sứ Nhật Bản phát biểu tại buổi lễ bàn giao hàng hóa cứu trợ

Trước khi lũ rút, bão số 11 (Matmo) đã đổ bộ vào các tỉnh phía Bắc, đẩy mực nước các sông lên mức báo động - vượt mức kỷ lục lịch sử ở một số khu vực - và gây ra hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt là ở các tỉnh Bắc Ninh và Thái Nguyên, nơi bị lũ lụt nghiêm trọng, cơ sở hạ tầng bị hư hại nặng nề và xảy ra nhiều sự cố về đê điều.

Trước yêu cầu cấp bách từ Chính phủ Việt Nam, Chính phủ Nhật Bản, thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), đã quyết định chuyển hàng cứu trợ khẩn cấp để hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bão lũ. Hàng hóa cứu trợ thuộc Chương trình cứu trợ thiên tai khẩn cấp Nhật Bản (JDR) bao gồm các mặt hàng thiết yếu như thiết bị lọc nước, chăn, tấm nhựa đa chức năng và can nhựa, nhằm giúp người dân trong vùng bị ảnh hưởng khắc phục hậu quả thiên tai và sớm ổn định cuộc sống.

Hàng hóa đã được chuyển từ kho của JICA và đến sân bay Quốc tế Nội Bài vào ngày 13/10/2025. Lễ bàn giao tổ chức cùng ngày. Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (VDDMA), Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chính thức tiếp nhận hàng cứu trợ. VDDMA sẽ điều phối việc phân phát hàng cứu trợ đến tỉnh Bắc Ninh, một trong những tỉnh bị ảnh hưởng thiệt hại nặng nề.

Hàng viện trợ bao gồm 40 thiết bị lọc nước, 5.100 bộ chăn, 1.000 thùng nhựa chứa nước và 50 tấm plastic đa năng. Ông Kobayashi Yosuke, Trưởng Đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam, phát biểu: “Chúng tôi cam kết hỗ trợ người dân Việt Nam trong thời điểm khó khăn này. Chúng tôi hy vọng rằng hàng cứu trợ khẩn cấp sẽ đến tay những người cần hỗ trợ sớm nhất có thể và góp phần giúp họ khắc phục ổn định cuộc sống”.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến bày tỏ sự cảm ơn trước những hỗ trợ quý báu của Chính phủ và người dân Nhật Bản. Đồng thời khẳng định Cục sẽ đảm nhận tốt vai trò điều phối, kịp thời chuyển số hàng viện trợ cho tỉnh Bắc Ninh để địa phương chuyển tới đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Bên cạnh đợt hàng của Nhật Bản, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai dự kiến sẽ triển khai công tác tiếp nhận hàng cứu trợ từ Chính phủ Úc, Nga, Trung tâm Điều phối ASEAN về Hỗ trợ Nhân đạo (Trung tâm AHA) và nhiều tổ chức quốc tế khác.