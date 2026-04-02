Khái niệm quyền mua cổ phiếu
Quyền mua cổ phiếu là quyền dành cho cổ đông hiện hữu được mua thêm cổ phiếu mới phát hành của doanh nghiệp với mức giá ưu đãi, theo tỷ lệ nhất định.
Đây là hình thức phổ biến khi doanh nghiệp tăng vốn điều lệ. Khi đó, quyền mua cổ phiếu thường được phân bổ theo tỷ lệ sở hữu, giúp cổ đông duy trì tỷ lệ nắm giữ nếu thực hiện quyền.
Cách thức phát hành quyền mua
Trong thời gian nhất định, quyền mua cổ phiếu có thể được giao dịch trên sàn, tạo cơ hội linh hoạt cho nhà đầu tư. Quá trình phát hành quyền mua cổ phiếu thường diễn ra theo các bước:
- Doanh nghiệp công bố kế hoạch phát hành thêm
- Xác định tỷ lệ phân bổ quyền (ví dụ: 1:1, 2:1…)
- Chốt danh sách cổ đông được nhận quyền
- Cổ đông lựa chọn thực hiện hoặc chuyển nhượng quyền
Giá trị của quyền mua
Giá trị của quyền mua cổ phiếu phụ thuộc vào chênh lệch giữa:
- Giá thị trường cổ phiếu
- Giá phát hành ưu đãi
Công thức tham khảo: Giá trị quyền = Giá thị trường – Giá mua ưu đãi (đã điều chỉnh theo tỷ lệ)
Nếu giá thị trường cao hơn đáng kể, quyền mua cổ phiếu sẽ có giá trị và ngược lại.
Nên thực hiện hay bán quyền?
Nên thực hiện quyền khi:
- Doanh nghiệp có nền tảng tốt, tiềm năng tăng trưởng
- Giá phát hành thấp hơn nhiều so với thị trường
- Muốn gia tăng tỷ lệ sở hữu
Nên bán quyền khi:
- Không có thêm vốn để mua
- Đánh giá cổ phiếu không còn hấp dẫn
- Muốn thu lợi nhuận ngắn hạn từ quyền
Ảnh hưởng đến giá cổ phiếu
Khi phát hành quyền mua cổ phiếu, giá cổ phiếu thường có sự điều chỉnh:
- Giá sẽ giảm sau ngày giao dịch không hưởng quyền (do pha loãng)
- Số lượng cổ phiếu lưu hành tăng
- Tâm lý thị trường có thể biến động
Lưu ý khi nhận quyền mua
Theo dõi thời hạn đăng ký và thanh toán
Đánh giá kỹ tình hình tài chính doanh nghiệp
Không bỏ lỡ thời gian giao dịch quyền
Cân nhắc nguồn vốn trước khi thực hiện quyền