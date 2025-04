Quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo hôm nay (4/4) đã có bài phát biểu trước toàn thể người dân nước này, ngay sau khi Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc công bố quyết định phế truất ông Yoon Suk-yeol.

Quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo. Ảnh: Yonhap

Yonhap dẫn lời ông Han nói: “Với tư cách là quyền Tổng thống, tôi sẽ đảm bảo không có ‘khoảng trống’ trong các vấn đề an ninh quốc gia lẫn đối ngoại và đất nước vẫn duy trì lập trường an ninh vững chắc, không lay chuyển. Tôi sẽ làm mọi thứ trong quyền hạn của mình để đảm bảo sẽ không có sự gián đoạn khi giải quyết các vấn đề cấp bách như tranh chấp thương mại cũng như duy trì vững chắc trật tự công cộng để người dân cảm thấy an toàn”.

Ông Han cũng cam kết sẽ làm mọi thứ trong khả năng để đảm bảo việc chuyển giao quyền lực cho vị tổng thống Hàn Quốc kế tiếp diễn ra suôn sẻ.

“Tôi sẽ tuân thủ nghiêm hiến pháp và luật pháp, để đảm bảo chính phủ tiếp theo được thành lập một cách không chậm trễ. Tôi sẽ làm hết sức để giám sát cuộc bầu cử tổng thống diễn ra suôn sẻ và công bằng”, quyền Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh.

Trước đó, vào 11h ngày 4/4 (giờ Seoul), Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã tuyên bố phế truất Tổng thống Yoon Suk-yeol vì những sai phạm khi ông này ban bố thiết quân luật hồi tháng 12 năm ngoái.