Ngày 12/3, tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, sau nhiều ngày được ghép tim, hiện sức khoẻ của bệnh nhân N.V.C. (36 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam) đang dần hồi phục, ổn định.

Đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế phẫu thuật ghép tim cho bệnh nhân. Ảnh: Thượng Hiển

Trước đó, ngày 2/3, Bệnh viện Trung ương Huế nhận được thông tin từ Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia về việc có người cho chết não ở TPHCM.

Cụ thể, anh C.G.C. (34 tuổi, dân tộc Nùng) bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Mặc dù được các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định nỗ lực cấp cứu nhưng tình trạng của anh C.G.C. không có dấu hiệu phục hồi.

Sau khi được tư vấn, gia đình anh C. đã đồng ý hiến tim, gan, thận để cứu 5 người bệnh suy tạng. Tâm sự với đội ngũ y, bác sĩ, ông C.P.L. (dân tộc Nùng, cha anh C.) chia sẻ, “đây là sự mất mát lớn lao nhưng chúng tôi cố nén nỗi đau đồng thuận hiến tạng. Cháu ra đi, song mong người bệnh khác được sống tiếp, đó cũng là niềm an ủi với gia đình”.

Tiếp nhận thông tin từ Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia, GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế lập tức kích hoạt ê kíp nhận điều phối tạng. Các bác sĩ của bệnh viện được cử vào phối hợp cùng Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia để nhận tạng.

Nhờ sự phối hợp giữa các đơn vị, đến 18h54 ngày 3/3, trái tim của người hiến tạng đã được đưa về Huế và nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế để thực hiện ghép cho người nhận là anh N.V.C. (36 tuổi, trú tỉnh Quảng Nam).

Theo các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế, đây thực sự là một ca ghép khó khăn và đầy thử thách, bệnh nhân bị bệnh cơ tim giãn, suy tim giai đoạn cuối EF 20%, TAPSE 15, PAPs 75mmHg, tăng áp lực động mạch phổi rất nặng, đáp ứng kém với điều trị nội khoa; nguy cơ suy tim tăng áp lực động mạch phổi sau phẫu thuật ghép tim rất cao cần dự phòng các phương án điều trị sau ghép.

Sức khoẻ anh C. ổn định, hồi phục nhanh sau gần 10 ngày được ghép tim. Ảnh: Thượng Hiển

Ngoài ra, tim của người cho cũng gặp nhiều thách thức khi thời gian hồi sức dài, đã sử dụng nhiều thuốc vận mạch với liều cao, chất lượng tim theo đánh giá khi thực hiện xét nghiệm kiểm tra lần thứ nhất là chưa đảm bảo do men tim Troponin I-hs rất cao (tăng>1000 lần) và đang dùng Noradrenalin, Adrenalin liều rất cao.

Sau khi được hội chẩn chết não lần 3, đánh giá lại và có các điều chỉnh dựa trên ý kiến của các chuyên gia như giảm sử dụng vận mạch và theo dõi sát, đánh giá lại thì nhận thấy chất lượng tim người hiến có cải thiện và tốt lên, đây cũng là quyết định sáng suốt và trân quý một trái tim hiến để không phụ tấm lòng cao cả của gia đình và người hiến tạng.

Sau 3 giờ 48 phút kể từ thời điểm nhận tim và vận chuyển về Bệnh viện Trung ương Huế, trái tim của người hiến tạng đã đập lại trong lồng ngực người bệnh.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển ra phòng hồi sức tích cực, an thần thở máy, dùng các thuốc điều trị suy tim tăng áp lực động mạch phổi và duy trì ECMO. Sau 3 ngày hỗ trợ ECMO, huyết động bệnh nhân ổn định, áp lực động mạch phổi được kiểm soát tốt, được cai ECMO và máy thở, người bệnh tự ăn uống và vận động nhẹ trên giường hồi sức, các xét nghiệm huyết học sinh hóa trong giới hạn bình thường.