Mạng xã hội những ngày qua lan truyền Quyết định số 02/QĐ-CCB ngày 4/5 của Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Quỳnh Văn về việc “thành lập đoàn giám sát công tác khám chữa bệnh và hoạt động của đội ngũ nhân viên đối với trạm y tế xã”.

Theo quyết định, đoàn giám sát gồm 6 thành viên, do ông Hồ Trọng Hải – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã kiêm Chủ tịch Hội CCB xã Quỳnh Văn làm trưởng đoàn.

Nội dung quyết định nêu rõ đoàn có nhiệm vụ “xây dựng kế hoạch, đề cương và tiến hành các nội dung giám sát theo quy định”.

Quyết định thành lập đoàn giám sát của Hội Cựu chiến binh xã Quỳnh Văn. Ảnh chụp màn hình

Sau khi văn bản được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ băn khoăn về việc Hội CCB cấp xã có thẩm quyền đến đâu trong việc “giám sát công tác khám chữa bệnh và hoạt động của đội ngũ nhân viên” tại một cơ sở y tế.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Hồ Trọng Hải cho rằng việc xây dựng chương trình giám sát được thực hiện theo Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Theo ông Hải, mục đích của đoàn là nắm bắt hoạt động chung, số liệu báo cáo của trạm y tế trong năm 2025 như công tác tiếp đón bệnh nhân, hồ sơ, cấp thuốc bảo hiểm, không đi sâu vào chuyên môn khám chữa bệnh.

“Trong đoàn có một thành viên từng là Trạm trưởng Trạm y tế xã Quỳnh Thạch cũ. Tuy nhiên, các lĩnh vực chuyên môn sâu thì anh em không có chuyên môn để giám sát. Câu từ trong quyết định có thể dùng hơi rộng”, ông Hải nói và cho biết đến nay đoàn vẫn chưa triển khai giám sát thực tế.

Lãnh đạo xã Quỳnh Văn xác nhận địa phương đã nắm được việc Hội CCB xã ban hành quyết định trên. Theo vị này, đây là hoạt động giám sát định kỳ nhằm nắm tình hình hoạt động chung của trạm y tế. Tuy nhiên, cách thể hiện nội dung trong quyết định có phần nhạy cảm nên gây ra nhiều ý kiến.

Trong khi đó, lãnh đạo Hội CCB tỉnh Nghệ An cho biết, qua nắm bắt ban đầu, việc thành lập đoàn giám sát xuất phát từ chương trình giám sát của MTTQ cấp xã và giao cho Phó Chủ tịch MTTQ xã phụ trách.

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh Nghệ An nhận định việc này không phải nhiệm vụ của Hội CCB nên đã đề nghị thu hồi quyết định, kiểm tra và rút kinh nghiệm.