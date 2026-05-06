Ngày 6/5, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kế hoạch nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng ngừa cán bộ, chiến sĩ sai phạm; đồng thời triển khai các quy định về tư thế, lễ tiết, tác phong, quy tắc ứng xử và văn hóa giao tiếp trong lực lượng.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: CACC

Phát biểu khai mạc, Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng Phòng CSGT nhấn mạnh, thời gian qua, lực lượng CSGT Thủ đô đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng lực lượng, chủ động phòng ngừa sai phạm. Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ có nhiều chuyển biến tích cực.

Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội. Ảnh: CACC

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại tá Trần Đình Nghĩa cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quy trình công tác, tư thế, tác phong và văn hóa ứng xử, ảnh hưởng đến uy tín chung của lực lượng.

Vì vậy, việc tiếp tục triển khai các giải pháp phòng ngừa sai phạm, xây dựng chuẩn mực ứng xử được xác định là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.

Đáng chú ý, Phòng CSGT đã xây dựng, phát hành sổ tay tích hợp các quy định liên quan, giúp cán bộ, chiến sĩ dễ nhớ, dễ thực hiện.

Đồng thời, đơn vị triển khai mô hình “Bộ phận tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính: Ứng xử chuẩn mực - Hành động nhân văn”. Việc áp dụng mã QR để người dân đánh giá mức độ hài lòng được kỳ vọng sẽ tăng cường tính công khai, minh bạch, thúc đẩy cải cách hành chính và giám sát cán bộ trong quá trình thực thi công vụ.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT Bộ Công an. Ảnh: CACC

Ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT - Bộ Công an chỉ đạo 4 nội dung trọng tâm mà cán bộ, chiến sĩ cần thực hiện tốt: phục vụ Nhân dân nhanh nhất; nâng cao nghiệp vụ chuyên sâu; giữ vững kỷ luật chặt chẽ và cụ thể hóa bằng những việc làm đơn giản, thiết thực.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương; tăng cường quản lý cán bộ, siết chặt kiểm tra, giám sát; chủ động phát hiện, phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa, không để vi phạm kéo dài, ảnh hưởng đến uy tín lực lượng.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội. Ảnh: CACC

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cao, tận tụy phục vụ Nhân dân; triển khai thực chất, hiệu quả các quy tắc ứng xử và mô hình tiếp công dân.

Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng CSGT Thủ đô trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.