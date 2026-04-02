Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, dự kiến Chương trình giám sát năm 2027 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trình bày báo cáo, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã kiến nghị trình Quốc hội quyết định không tổ chức giám sát chuyên đề trong năm 2026.

Với năm 2027, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định giám sát tối cao chuyên đề: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách thủ tục hành chính trong quản lý Nhà nước giai đoạn 2021-2026”.

Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga trình bày báo cáo. Ảnh: QH

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2021-2026”.

Cùng với đó, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị giao Ủy ban Công tác đại biểu tổ chức giám sát chuyên đề: “Hoạt động của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu nhiệm kỳ 2026-2031 đến hết tháng 6/2027”.

Giám sát xem Quốc hội, địa phương và bộ ngành đã làm được gì

Phát biểu thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng báo cáo cần ngắn gọn hơn, đi thẳng vào vấn đề, các nhận định, đánh giá, kết quả đạt được, cũng như những hạn chế, bất cập. Chủ tịch Quốc hội lưu ý văn bản cần phải "gọn, rõ trọng tâm, trọng điểm".

"Làm rõ giám sát là phải đúng vai, thuộc bài. Bên Mặt trận Tổ quốc cũng có giám sát nhân dân, Quốc hội vừa giám sát luật pháp vừa giám sát nhân dân, rồi có Thanh tra Chính phủ, Kiểm tra Đảng. Vì vậy làm sao cho đúng vai của Quốc hội", Chủ tịch Quốc hội phát biểu.

Do thay đổi về tư duy quy trình xây dựng pháp luật nên khối lượng văn bản hướng dẫn thi hành các nghị quyết của Quốc hội thông qua sẽ rất lớn. Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội nhìn nhận đây là nội dung các cơ quan Quốc hội cần chú ý tập trung giám sát trong thời gian tới, nhận diện rõ hơn để có giải pháp thiết thực, hiệu quả hơn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: QH

"Chúng ta giám sát làm sao để đất nước bước vào kỷ nguyên mới, tăng trưởng hai con số... Tôi nghĩ rằng giám sát tối cao và giám sát chuyên đề có thể tăng thêm một, hai lĩnh vực nóng bỏng. Cụ thể là việc thực hiện Nghị quyết 57 về các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Chúng ta giám sát xem Quốc hội đã làm được gì, địa phương và bộ ngành làm được gì, còn điều gì Quốc hội tiếp tục sửa đổi, bổ sung...", Chủ tịch Quốc hội gợi mở.

Nhấn mạnh đất nước có tăng trưởng hai con số được hay không cũng phụ thuộc nhiều vào việc thực hiện Nghị quyết 57, Chủ tịch Quốc hội giao Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì thực hiện.

Thực tế, đơn vị nào cũng có kế hoạch phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số nhưng giải ngân lại là vấn đề. Vì vậy, theo Chủ tịch Quốc hội, cần giám sát xem vì sao không giải ngân được.

Một nội dung khác liên quan giám sát vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo kế hoạch, năm 2027, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2021-2026, song Chủ tịch Quốc hội đề nghị giám sát ngay nội dung này trong năm 2026 sau vụ 300 tấn thịt lợn bệnh đưa vào trường học và nhiều vấn đề nóng bỏng khác.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị giám sát ngay trong năm 2026 với nội dung về cải cách thủ tục hành chính. “Tôi vừa làm việc với TPHCM, hiện nay còn 40% thủ tục hành chính ở các bộ ngành chưa chuyển về địa phương. Vì vậy cần giám sát xem 40% này nằm ở bộ nào, ở lĩnh vực nào để thấy rõ, để nói có sách, mách có chứng”, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải phát biểu. Ảnh: QH

Phát biểu sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho biết với cách thức làm luật mới, khối lượng văn bản quy phạm pháp luật cần ban hành sẽ rất lớn nên cần có định hướng rõ, giám sát cũng cần có quy trình cụ thể.

Bà Hải đồng tình với quan điểm của Chủ tịch Quốc hội về việc giám sát thực hiện Nghị quyết số 57 và giám sát vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo bà Hải, Luật An toàn thực phẩm sẽ được sửa đổi và trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 vào tháng 10 tới, nhiệm vụ thẩm tra luật được giao cho Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Ủy ban sẽ có kế hoạch đi giám sát, kết hợp với lấy ý kiến chuyên gia để phục vụ thẩm tra luật. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đồng tình giám sát vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm ngay trong năm 2026.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương. Ảnh: QH

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất năm 2026 sẽ giám sát các nội dung về Nghị quyết 57, tăng trưởng 2 con số, an toàn thực phẩm, cải cảch thủ tục hành chính…

Cách làm được ông quán triệt là giám sát nhanh, hiệu quả để sớm có số liệu báo cáo cấp có thẩm quyền.