Cuộc họp được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới 22 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Chỉ trong một thời gian ngắn kể từ khi khởi công năm 2025, 108 dự án giai đoạn 1 đã được triển khai đồng loạt. Đến nay, 51/99 trường sử dụng ngân sách trung ương đạt tỉ lệ hoàn thành từ 80% trở lên. Đối với 9 trường sử dụng nguồn vốn khác, trường Si Pa Phìn (Điện Biên) đã hoàn thành bàn giao từ tháng 1/2026, trường Phong Thổ (Lai Châu) đạt 98%.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp nghe báo cáo và cho ý kiến về tiến độ triển khai xây dựng; kiểm tra công tác chuẩn bị khánh thành, khai giảng và đưa các trường giai đoạn 1 vào vận hành chính thức từ năm học mới 2026-2027 - Ảnh: chinhphu.vn

Tuy nhiên, thời gian từ nay đến mốc hoàn thành ngày 30/8/2026 chỉ còn 16 ngày, trong khi lượng công việc tồn đọng còn nhiều, còn vướng mắc và nguy cơ chậm tiến độ tại một số dự án.

Sau khi lắng nghe các bộ, ngành, địa phương báo cáo, cho ý kiến, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận sự cố gắng của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), các bộ, cơ quan và các địa phương trong triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.

Bộ GD-ĐT đã chủ động tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc; mới nhất là hướng dẫn xây dựng Đề án tổ chức, vận hành trường nội trú. Các bộ, ngành đã tích cực phối hợp, các địa phương đã huy động lực lượng, đẩy nhanh tiến độ thi công trong điều kiện địa hình, thời tiết, vật liệu, nhân lực còn nhiều khó khăn.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng báo cáo - Ảnh: chinhphu.vn

Để kịp thời khai giảng năm học mới

Để thực hiện mục tiêu đã đề ra, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, địa phương tập trung thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, Bộ GD-ĐT, các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và điều kiện vận hành các trường.

"Phải hoàn thành việc xây dựng các trường đã khởi công giai đoạn 1 trước ngày 30/8/2026; các trường giai đoạn 2 hoàn thành trước ngày 30/8/2027", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Cũng theo Phó Thủ tướng, cần chủ động tổ chức các đoàn công tác làm việc với các địa phương chậm tiến độ xây dựng và chuẩn bị năm học mới để đôn đốc tiến độ và hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời; chủ động nắm bắt thông tin dư luận, báo chí phản ánh về bất cập ở một số địa phương khi tổ chức trường nội trú liên cấp để rà soát, điều chỉnh ngay hướng dẫn tuyển sinh nội trú nếu có bất cập.

Sau khi khai giảng năm học mới và đi vào vận hành một số trường, Bộ GD-ĐT tham mưu họp Ban Chỉ đạo sơ kết, rút kinh nghiệm công tác triển khai giai đoạn 1, làm cơ sở thực hiện tốt hơn trong giai đoạn 2.

Thứ hai, Bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực tiếp lãnh đạo; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả trên địa bàn. Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy căn cứ kết quả triển khai xây dựng và vận hành trường học tại các xã biên giới (giai đoạn 1), kịp thời biểu dương, khen thưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện tốt.

Đồng thời, kiểm điểm, làm rõ và xử lý theo thẩm quyền trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ được giao; báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Đối với nhóm 51 trường đã đạt trên 80% và 4 trường không dùng vốn trung ương đã gần hoàn thành mục tiêu thuộc giai đoạn 1, Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh tuyệt đối không chủ quan; tiếp tục hoàn thiện các chi tiết cuối cùng, bảo đảm hoàn thành trước ngày 25/8/2026.

Đối với nhóm 47 trường đạt từ 50% đến dưới 80% và dự án chậm tiến độ, các tỉnh, thành phố phải chỉ đạo nhà thầu tăng cường tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công liên tục để bù tiến độ; điều chuyển nhân công từ các công trình khác để thi công 24/7, khắc phục khó khăn, bảo đảm hoàn thành tiến độ đã đề ra, kịp thời khai giảng năm học mới.

"Đón học sinh nội trú khi các điều kiện về an toàn, vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe và quản lý học sinh đã hoàn thành và được kiểm tra, xác nhận", Phó Thủ tướng yêu cầu thống nhất chủ trương này.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu kết luận cuộc họp - Ảnh: chinhphu.vn

Khởi công đồng loạt các trường giai đoạn 2 trong quý IV/2026

Đối với các trường giai đoạn 2, Phó Thủ tướng đề nghị 16 tỉnh đã được giao vốn ngân sách trung ương năm 2026 phải khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án, giải phóng mặt bằng để khởi công đồng loạt trong quý IV/2026.

Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các địa phương liên quan tổng hợp nhu cầu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2026 để các địa phương tổ chức triển khai thực hiện đầu tư xây dựng.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tích cực hỗ trợ nhân công, ngày công, máy móc thiết bị giúp địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ GD-ĐT và các địa phương bảo đảm bố trí, cấp phát kịp thời kinh phí ngân sách trung ương theo Nghị định số 188/2026/NĐ-CP; trình cấp có thẩm quyền bố trí đủ ngân sách cho các dự án giai đoạn 2.

Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ động hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho địa phương theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền.

Đồng thời, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo được phân công phụ trách các trường phải chủ động chỉ đạo, đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; nhất là tiến độ xây dựng và công tác vận hành.

Về Kế hoạch tổ chức khánh thành và khai giảng đối với các trường được khởi công năm 2025, Phó Thủ tướng giao Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương chuẩn bị chu đáo lễ khai giảng tại điểm cầu trung tâm và các điểm cầu tiêu biểu.

"Tổ chức trang trọng, tiết kiệm, an toàn và cần đổi mới cách thức, thể hiện rõ tinh thần đổi mới giáo dục theo Nghị quyết số 71-NQ/TW… tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, truyền cảm hứng và động lực bước vào năm học mới", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo VGP