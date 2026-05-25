Góp phần phát triển giáo dục, nâng cao dân trí vùng biên

Công điện số 42 nêu rõ: Thời gian qua, các bộ, cơ quan Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố có các xã biên giới đất liền đã có nhiều nỗ lực, tích cực triển khai chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.

Dự án trường học tại xã Pa Tần (Lai Châu) đang gấp rút thi công. Ảnh: Xuân Quý

Đây là chủ trương lớn, có ý nghĩa chiến lược và an sinh xã hội sâu sắc, được đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm chỉ đạo nhằm góp phần phát triển giáo dục, nâng cao dân trí vùng biên, củng cố quốc phòng, an ninh và giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Tuy nhiên, đây là mô hình mới với yêu cầu cao về tiến độ, chất lượng, hiệu quả nhưng một số địa phương vẫn gặp nhiều khó khăn, tiến độ triển khai còn rất chậm.

Công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, bố trí nguồn vật liệu xây dựng còn nhiều khó khăn; tổng mức đầu tư nhiều dự án tăng cao so với khái toán ban đầu. Một số nơi còn lúng túng, chưa thật sự quyết liệt, một số địa phương chậm tiến độ, có trường hợp nguy cơ cao không hoàn thành đúng thời hạn Bộ Chính trị giao.

Để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18 tháng 7 năm 2025 của Bộ Chính trị và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ Chính trị, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; bảo đảm việc tổ chức xây dựng các trường đúng tiến độ, an toàn, chất lượng, hiệu quả và hoàn thành các trường khởi công trong năm 2025 trước ngày 30 tháng 8 năm 2026 để kịp thời phục vụ năm học mới 2026 - 2027, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo Bộ chủ trì, phối hợp với các bộ cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới đất liền; trình Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quyết định về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo trước ngày 25 tháng 5 năm 2026.

Tập trung hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ, đối với các trường còn lại; dự thảo Nghị định quy định chính sách cho học sinh và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền, sau khi đã tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ theo quy định.

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, điều phối liên ngành để tháo gỡ kịp thời vướng mắc của các địa phương; quyết liệt chỉ đạo khắc phục triệt để không để tình trạng chậm trễ trong tổ chức thực hiện…

Tại Công điện số 42, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo tháo gỡ khó khăn về an ninh biên giới, bảo đảm trật tự an toàn công trường.

Chỉ đạo các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tích cực hỗ trợ nhân công, ngày công, máy móc thiết bị giúp địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; hướng dẫn cơ chế tổ chức bộ máy, biên chế nhân lực, nhất là đối với vùng đặc biệt khó khăn...

Bảo đảm hoàn thành 100 trường trước ngày 30/8/2026

Thủ tướng Chính phủ đề nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố biên giới đất liền trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ, chất lượng, tổng mức đầu tư, hiệu quả sử dụng công trình; không để xảy ra thất thoát, lãng phí đối với các dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp trên địa bàn.

Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, khẩn trương tập trung tối đa nguồn lực, chỉ đạo chủ đầu tư bám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động tối đa nhân lực và máy móc thiết bị tổ chức thi công, bám sát đường găng tiến độ, xây dựng tiến độ từng ngày, từng tuần cho từng dự án, phát động "chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm", bảo đảm hoàn thành 100 trường thí điểm theo đúng kế hoạch đề ra (trước ngày 30 tháng 8 năm 2026).

Các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được giao; chủ động xử lý, giải quyết các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.

Trong quá trình triển khai thực hiện trường hợp có khó khăn, vướng mắc, kịp thời gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.