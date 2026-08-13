





Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương phải xác định rõ mô hình, quy mô, địa bàn, đối tượng tuyển sinh, tổ chức bộ máy, đội ngũ, cơ sở vật chất, kinh phí và cơ chế quản lý học sinh

Xác định rõ quy mô, đối tượng tuyển sinh

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Công văn số 5241/BGDĐT-GDPT gửi UBND 22 tỉnh, thành phố, hướng dẫn xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện Đề án tổ chức, vận hành các trường phổ thông nội trú (PTNT), bảo đảm các trường sẵn sàng hoạt động đồng bộ, an toàn, hiệu quả từ năm học 2026-2027.

Bộ yêu cầu các địa phương phải xác định rõ mô hình, quy mô, địa bàn, đối tượng tuyển sinh, tổ chức bộ máy, đội ngũ, cơ sở vật chất, kinh phí và cơ chế quản lý học sinh.

Các địa phương không để xảy ra tình trạng công trình đã hoàn thành nhưng thiếu điều kiện hoạt động, chậm đưa vào sử dụng hoặc vận hành không hiệu quả.

Sở GD-ĐT được giao chủ trì khảo sát địa bàn tuyển sinh, đối chiếu dữ liệu dân cư, phổ cập giáo dục và dữ liệu ngành Giáo dục; đồng thời tính toán các yếu tố về địa hình, dân cư, khoảng cách và khả năng đi lại.

Trên cơ sở đó, địa phương dự báo nhu cầu học sinh theo cấp học, cơ cấu khối lớp, nhu cầu nội trú, bán trú buổi trưa trong giai đoạn 2026-2030. Quy mô trường phải phù hợp với cơ sở vật chất được đầu tư và quy hoạch mạng lưới giáo dục.

Đề án cũng cần có phương án chuyển tiếp, sắp xếp học sinh, đội ngũ, tài sản và hồ sơ từ các cơ sở giáo dục hiện có sang trường PTNT mới, bảo đảm việc học của học sinh không bị gián đoạn.

Về tuyển sinh, từng trường phải quy định cụ thể địa bàn, đối tượng, điều kiện, chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để xảy ra lợi dụng, trục lợi chính sách.

Các trường PTNT được chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức dạy học, giáo dục và bảo đảm an toàn cho học sinh ngay từ năm học 2026-2027

Quản lý học sinh toàn diện, bảo đảm an toàn

Theo hướng dẫn, các trường PTNT tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tăng cường kỹ năng sống, văn hóa dân tộc, lịch sử, pháp luật về biên giới, quốc phòng, an ninh và ngôn ngữ quốc gia các nước láng giềng.

Học sinh nội trú được quản lý toàn diện việc học tập, ăn, ở, sinh hoạt và ra vào trường. Khu nội trú phải có nội quy, lịch học tập, sinh hoạt, tự học, nghỉ ngơi phù hợp từng độ tuổi; bố trí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên quản sinh ngoài giờ học và tổ chức trực 24/24 giờ.

Nhà trường phải bảo đảm an toàn thực phẩm, quản lý chặt bếp ăn, nguồn cung; đồng thời phối hợp với gia đình, chính quyền, Công an, Bộ đội Biên phòng và y tế trong chăm sóc, quản lý học sinh. Các hệ thống điện, nước, phòng cháy chữa cháy, khu nội trú, nhà ăn, sân chơi và khu vực nguy cơ mất an toàn phải được kiểm tra thường xuyên.

Tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú bảo đảm an toàn thực phẩm cho học sinh

Bố trí đủ nhân lực, kinh phí vận hành

Bộ GD-ĐT yêu cầu Đề án phải xác định rõ cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; trường hợp thiếu nhân sự hỗ trợ có thể thuê dịch vụ nấu ăn, vệ sinh, bảo vệ theo quy định. Đội ngũ được tập huấn về quản lý nội trú, chăm sóc học sinh, sơ cấp cứu, phòng chống bạo lực, PCCC và an toàn trường học.

Về kinh phí, các địa phương căn cứ Nghị định số 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 của Chính phủ và các quy định liên quan để bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn lực thực hiện chính sách đối với học sinh, vận hành thiết bị và tổ chức các hoạt động giáo dục.

Bộ GDĐT đề nghị UBND 22 tỉnh, thành phố khẩn trương xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện Đề án, bảo đảm các trường PTNT tại xã biên giới đủ điều kiện vận hành ngay từ năm học 2026-2027. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện được yêu cầu kịp thời báo cáo Bộ GDĐT để phối hợp xử lý.