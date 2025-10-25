Sáng 25/10, sau lễ hôn phối tại Nhà thờ Tân Định, TPHCM, á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát (Phát Nguyễn) tiếp tục hành trình trọng đại với lễ vu quy ấm cúng tại tư gia nhà gái trong sự chứng kiến của dàn sao đình đám.

Tư gia nhà gái được trang hoàng với cổng hoa ngập tràn sắc đỏ rực rỡ, tượng trưng cho may mắn và phước lành. Phông vải trắng kết hợp hoa tươi hồng - trắng tạo điểm nhấn nhẹ nhàng, hài hòa với kiến trúc hiện đại.

Cổng hoa lễ vu quy với rèm đỏ truyền thống, thảm đỏ dẫn vào nhà, backdrop tông đỏ - trắng tinh tế.

Cô dâu đứng trên ban công.

Á hậu Quỳnh Châu lộng lẫy trong bộ áo dài cưới đỏ rực, chất liệu lụa cao cấp ôm sát tôn lên vóc dáng cao ráo 1,75m. Nhành hoa vải tinh xảo trên ngực áo là điểm nhấn duy nhất, thể hiện sự chỉn chu. Chú rể Phát Nguyễn cũng lịch lãm với áo dài đỏ toát lên vẻ nam tính.

Á hậu Quỳnh Châu và doanh nhân Phát Nguyễn trong áo dài đỏ với chi tiết hoa thêu.

Dàn phù dâu của Quỳnh Châu quy tụ những gương mặt đình đám: siêu mẫu Hoàng Thùy, hoa hậu Lương Thùy Linh, Bảo Ngọc, ca sĩ Khổng Tú Quỳnh, người mẫu Mai Ngô, Kim Dũng, diễn viên Nguyên Thảo và nàng thơ xứ Huế - Ngọc Trân. Dàn phù rể có ca sĩ Mai Tiến Dũng - người từng làm chủ hôn trong MV Mình cưới nhau em nhé của cặp đôi, stylist Hoàng Ku, ca sĩ Quốc Thiên, MC Minh Xù... Đoàn rước dâu với phù rể áo dài nâu be bên trái, phù dâu áo dài hồng bên phải, giữa là mâm long phượng.

Đoàn nhà trai mang đến tráp sính lễ phủ sắc đỏ truyền thống với trầu cau, rượu, trà, bánh phu thê và mâm hoa quả long – phượng. Các tráp nặng tới 24kg, tạo nên những khoảnh khắc vui nhộn khi dàn phù dâu phải cố gắng hết sức mới đỡ nổi.

Cô dâu và dàn phù dâu toàn người nổi tiếng.

Dàn phù dâu trong lễ vu quy:

Lễ gia tiên diễn ra trang nghiêm với đầy đủ nghi thức từ dâng hương đến trao nhẫn. Chú rể Phát Nguyễn run run đứng trước hai họ, thể hiện sự trân trọng sâu sắc. Bố cô dâu khen ngợi chú rể đẹp trai khiến không khí thêm sinh động. Mẹ cô dâu không kìm được nước mắt, dặn dò hai con phải hòa thuận, nhường nhịn nhau. Quỳnh Châu rưng rưng ôm chặt cha mẹ trước khi lên xe hoa.

Cô dâu nhận quà từ bố trong lễ gia tiên, chú rể đứng bên cạnh

Quỳnh Châu và Phát Nguyễn quay clip hài hước:

Sau lễ vu quy, cặp đôi sẽ tổ chức tiệc cưới hoành tráng tối 26/10 tại TPHCM với sự tham dự của dàn sao như Lan Khuê, Hương Giang, Minh Tú, Puka - Gin Tuấn Kiệt, Thuý Vân, Khánh Vân.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu sinh năm 1994, Đà Lạt nổi bật từ Vietnam's Next Top Model 2014, sau đó chinh phục khán giả qua các vai diễn trong Bố già, Hoa hậu giang hồ, Cây táo nở hoa. Đỉnh cao sự nghiệp của cô là danh hiệu Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2022.

Doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát sinh năm 1989 là Chủ tịch HĐQT kiêm CEO một khách sạn lớn ở Đà Lạt.

Minh Dũng

Ảnh: NVCC, video: Lê Thanh Hòa, NVCC