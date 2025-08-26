Diễn viên Quỳnh Thy vừa góp mặt sự kiện ra mắt phim Làm giàu với ma tại TPHCM. Cô diện đầm trắng tối giản, khoe bờ vai thon và làn da trắng nổi bật trên thảm đỏ.

Diễn viên Quỳnh Thy.

Hiếm hoi dự sự kiện showbiz, Quỳnh Thy cho biết cô đến để ủng hộ tinh thần ê-kíp. Diễn viên dành nhiều lời khen ngợi cho tinh thần làm việc chuyên nghiệp, sự chỉn chu trong từng chi tiết và thành quả mà đoàn phim mang đến.

“Hơn ai hết, tôi hiểu rõ những khó khăn, áp lực và nỗ lực bền bỉ phía sau một dự án điện ảnh lớn. Chính trải nghiệm trong vai trò nhà sản xuất giúp tôi có thêm sự trân trọng đối với công sức của những người làm nghề”, cô chia sẻ.

Hiện phim điện ảnh Một thời ta đã yêu do cô sản xuất, Nguyễn Xuân Nghĩa đạo diễn vừa hoàn tất giai đoạn 1. Quỳnh Thy và ê-kíp đang chuẩn bị cho chặng đường tiếp theo của dự án.

Cô xem đây là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp, mở ra hành trình mới để khẳng định bản thân không chỉ trong diễn xuất mà cả ở lĩnh vực sản xuất phim.

Việc lấn sân sang sản xuất là lựa chọn xuất phát từ tình yêu điện ảnh và khát vọng đóng góp cho sự phát triển phim Việt của Quỳnh Thy.

Bằng sự nghiêm túc, cầu toàn, diễn viên hy vọng khán giả sẽ đón nhận và ủng hộ những sản phẩm mới do cô cùng ê-kíp ấp ủ.

NTK Đỗ Long và diễn viên Quỳnh Thy đóng trong dự án điện ảnh mới.

Ngoài vai trò sản xuất, Quỳnh Thy đảm nhận vai nữ chính trong phim. NTK Đỗ Long - người bạn thân của Quỳnh Thy cũng sẽ góp mặt vào dự án này.

Thời gian qua, cô cố gắng trau dồi diễn xuất mỗi ngày. Cô hiện duy trì cuộc sống năng động, thường xuyên di chuyển giữa Mỹ và Việt Nam.

Diễn viên Quỳnh Thy vừa hợp tác cùng NSND Lê Khanh trong phim "Mẹ/Con".

Trước đó, Quỳnh Thy tham gia dự án phim ngắn Mẹ/Con đóng cùng NSND Lê Khanh, diễn viên Quang Tuấn. Dự án đánh dấu sự trở lại của cô với vai trò diễn viên sau thời gian tập trung công việc kinh doanh tại Mỹ và Việt Nam.

Nhiều năm đóng phim nhưng Quỳnh Thy vẫn giữ nguyên tắc đi casting để xem vai diễn, ê-kíp có hợp với mình không rồi mới quyết định nhận lời.

Diễn viên Quỳnh Thy và NSND Lê Khanh casting phim "Một thời ta đã yêu"

Ảnh, clip: NVCC, Chum Chum