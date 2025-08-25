Ngày 25/8, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, Bộ Tài chính đã tổ chức Lễ công bố thành lập 3 mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia ngành công nghệ chiến lược: Lượng tử (VNQuantum), An ninh mạng (ViSecurity) và Hàng không, vũ trụ, thiết bị bay không người lái (UAV Việt Nam).

Ông Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết: “Công nghệ lượng tử, an ninh mạng và hàng không - vũ trụ, UAV đang nổi lên như ba trụ cột chiến lược, định hình tương lai kinh tế, an ninh và quốc phòng toàn cầu, với quy mô thị trường ước tính hàng trăm đến hàng nghìn tỷ USD trong thập kỷ tới”.

3 mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia các ngành công nghệ chiến lược chính thức ra mắt. Ảnh: Du Lam

Tại Việt Nam, theo Quyết định 1131 của Thủ tướng Chính phủ, lượng tử, hàng không vũ trụ, an ninh mạng nằm trong 11 nhóm ngành công nghệ chiến lược. Lượng tử mở ra khả năng tính toán, cảm biến và truyền thông siêu bảo mật; an ninh mạng trở thành “lá chắn” thiết yếu cho hạ tầng số; còn hàng không vũ trụ và UAV thúc đẩy kinh tế không gian, quốc phòng và logistics hiện đại.

Theo ông Đỗ Thành Trung, với nguồn nhân lực trẻ, tiềm năng ứng dụng rộng và nhu cầu thị trường lớn, Việt Nam có cơ hội vàng để tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, từng bước trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực chiến lược này.

Mạng lưới VNQuantum tập trung vào ba trụ cột: nghiên cứu và đào tạo nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ lượng tử trong tài chính, kinh tế, y tế, an ninh, quốc phòng; tăng cường hợp tác quốc tế để tiếp nhận, chuyển giao tri thức tiên tiến.

Trong khi đó, Mạng lưới ViSecurity được thành lập hướng tới làm chủ công nghệ bảo mật, phát triển giải pháp “Make in Vietnam” bảo vệ hạ tầng số trọng yếu, đồng thời kết nối chuyên gia, doanh nghiệp và viện nghiên cứu với các trung tâm an ninh mạng quốc tế. Ông Ngô Tuấn Anh, Chủ tịch mạng lưới, cho biết: "ViSecurity sẽ góp phần quan trọng đưa Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo về công nghệ bảo mật hàng đầu ở khu vực và trên thế giới".

Mạng lưới UAV Việt Nam hướng tới đưa Việt Nam từ một thị trường tiêu thụ trở thành quốc gia sản xuất, sáng tạo và đóng vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu của ngành công nghiệp hàng không, vũ trụ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng mong muốn 3 mạng lưới mới sẽ là "cánh tay nối dài", đồng hành cùng Chính phủ, bộ, ngành, doanh nghiệp. Ảnh: Du Lam

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá việc thành lập 3 mạng lưới công nghệ chiến lược là sự kiện khởi đầu của một hành trình dài, nơi trí tuệ Việt Nam trong và ngoài nước cùng nhau góp sức để định hình tương lai đất nước.

"Phát triển các ngành công nghệ chiến lược không còn là sự lựa chọn, mà là mệnh lệnh phát triển của dân tộc. Nghị quyết 57 và Nghị quyết 68 đã cho chúng ta tinh thần và tầm nhìn mới, Quyết định 1131 đã cho chúng ta mục tiêu điểm đến, và hôm nay, các mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia ngành công nghệ chiến lược chính là hành động", Phó Thủ tướng chia sẻ.

Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn 3 mạng lưới sẽ là 'cánh tay nối dài', đồng hành cùng Chính phủ, cùng các bộ, ngành, doanh nghiệp; chủ động tham gia vào quá trình hoạch định chiến lược, xây dựng chính sách, thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ mới, qua đó góp phần giải quyết những thách thức lớn, biến 'bài toán khó' của đất nước thành 'cơ hội lớn' cho tương lai. Đồng thời, cùng với 2 mạng lưới bán dẫn và trí tuệ nhân tạo thành lập từ năm 2024 sẽ phát triển mạnh mẽ để trở thành những “hạt nhân đổi mới sáng tạo” trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.