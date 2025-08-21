Giảm 25-30% thời gian đào tạo kỹ sư mới cho doanh nghiệp

“Ấn Độ, Việt Nam và nhiều quốc gia khác đều đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân tài trong lĩnh vực công nghệ cao. Điều đó đồng nghĩa chúng ta cần bắt đầu đào tạo và phát triển nhân sự ngay từ trên ghế nhà trường”, ông Deepak N G, Giám đốc điều hành Dassault Systèmes Ấn Độ - chia sẻ tại Diễn đàn Lãnh đạo doanh nghiệp do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) tổ chức hôm 20/8.

Theo chuyên gia, lực lượng lao động ngày nay phải bám sát xu hướng ngành và các công nghệ mới, cũng như sẵn sàng thích ứng. Đối với sinh viên, việc cung cấp công việc hay đào tạo kỹ năng là chưa đủ mà cần hướng dẫn họ cách sáng tạo trong mọi giai đoạn.

Ông Deepak N G, Giám đốc điều hành Dassault Systèmes Ấn Độ, chia sẻ kinh nghiệm đào tạo nhân lực trong nước sử dụng mô hình song sinh ảo. Ảnh: NIC

Ngành nào cũng vậy, toàn bộ chuỗi giá trị từ ý tưởng, thiết kế, sản xuất, mô phỏng, trải nghiệm khách hàng đến dịch vụ đều cần sự đổi mới. Đó là lý do cần xây dựng các phòng thí nghiệm, nơi kỹ sư có thể làm việc với công nghệ mới.

Tuy nhiên, ông Deepak chỉ ra, khi nguồn lực hạn chế còn công nghệ lại thay đổi liên tục, không thể xây dựng phòng thí nghiệm vật lý đầy đủ trang thiết bị để sử dụng hàng ngày.

Để giải quyết thách thức này, Ấn Độ đã thành lập 7 Trung tâm Xuất sắc 3D Experience sử dụng công nghệ song sinh ảo (virtual twin), mỗi trung tâm chuyên sâu về một lĩnh vực như khai khoáng, ô tô, xe điện, xây dựng – quy hoạch đô thị, hàng không vũ trụ, quốc phòng, logistics và có chương trình đào tạo khác nhau.

Giải thích rõ hơn, ông Klaus Krohne, Giám đốc bán hàng cao cấp Châu Á – Thái Bình Dương của Dassaults Systèmes, cho biết công nghệ virtual twin tạo ra một bản sao kỹ thuật số của một sản phẩm, một quy trình hay thậm chí là một nhà máy. Chẳng hạn, trong ngành bán dẫn, các mô hình song sinh ảo được xây dựng ở cả cấp độ thiết bị, quy trình và hệ thống. Công nghệ này cho phép các kỹ sư mô phỏng toàn bộ quá trình sản xuất mạch tích hợp 3D (3D ICs) hay bộ nhớ băng thông cao (HBM), kiểm tra phản ứng và kết quả ngay lập tức.

Hơn 100.000 sinh viên đã được đào tạo theo cách tiếp cận mới, kết nối trực tiếp với các dự án của doanh nghiệp. “Cách làm này giúp rút ngắn 25 - 30% thời gian đào tạo thực tế cho kỹ sư mới, đồng thời hỗ trợ startup và doanh nghiệp vừa và nhỏ thử nghiệm công nghệ mà không phải đầu tư lớn vào cơ sở vật chất”, lãnh đạo Dassault Systèmes cho hay.

Con đường cho Việt Nam: Hợp tác và ứng dụng công nghệ

Việt Nam, với lợi thế nguồn nhân lực trẻ, cũng đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành một trung tâm sản xuất bán dẫn mới. Tuy nhiên, vẫn tồn tại khoảng cách giữa chương trình đào tạo tại các trường đại học và yêu cầu thực tế từ các doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Thanh Chương, Chủ tịch Hội đồng Đại học Giao thông Vận tải, các trường đại học đóng vai trò nòng cốt trong việc xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Ông Nguyễn Thanh Chương, Chủ tịch Hội đồng Đại học Giao thông Vận tải, trình bày tại diễn đàn. Ảnh: NIC

Ông thông tin, nhiều trường đã được quy hoạch phát triển để gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp, triển khai mô hình đào tạo tiên tiến, đưa dự án thực tế vào chương trình học, mời chuyên gia doanh nghiệp giảng dạy để đảm bảo tính ứng dụng cao. Đại học giữ vai trò trung tâm trong hệ sinh thái chuyển giao công nghệ, đưa kết quả nghiên cứu thành sản phẩm, tiêu chuẩn, rút ngắn thời gian từ nghiên cứu đến thị trường.

Theo quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học đến năm 2030, Chính phủ xác định Trường Đại học Giao thông Vận tải là một trong 7 trường kỹ thuật hàng đầu Việt Nam, định hướng phát triển thành cơ sở trọng điểm về kỹ thuật và khoa học – công nghệ, xây dựng phòng thí nghiệm quốc gia về đường sắt tốc độ cao, phòng thí nghiệm về bán dẫn. Trường đã triển khai nhiều giải pháp, bao gồm ký kết hợp tác với nhiều đơn vị, trong đó có Dassault Systèmes, tạo điều kiện cho sinh viên tham gia các dự án thực tế ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

“Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh, sự kết hợp giữa nhà trường, doanh nghiệp và xã hội, đưa công nghệ từ nghiên cứu đến sản xuất và thị trường là một quá trình tất yếu. Để rút ngắn, các trường đại học cần đồng hành cùng doanh nghiệp và các nhà nghiên cứu, thúc đẩy sự phát triển và thành công chung”, Chủ tịch Hội đồng Đại học Giao thông vận tải phát biểu.

Việt Nam có thể học hỏi từ kinh nghiệm của Ấn Độ và triển khai một số giải pháp trọng tâm. Đầu tiên là áp dụng mạnh mẽ công nghệ mô hình song sinh ảo. Thay vì chỉ đầu tư các phòng thí nghiệm vật lý tốn kém và phức tạp, các nền tảng số sẽ giúp sinh viên mô phỏng toàn bộ quy trình sản xuất, thiết kế, thử nghiệm và giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng.

Thứ hai, cần đẩy mạnh mô hình đào tạo gắn liền với dự án thực tế. Các trường đại học nên hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp để đưa các bài toán thực tiễn vào chương trình học, giúp sinh viên tích lũy kinh nghiệm, hiểu rõ nhu cầu của ngành.

Việc phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số không chỉ đơn thuần là đào tạo kỹ năng, mà còn là xây dựng một hệ sinh thái bền vững, nơi nhà trường, doanh nghiệp và xã hội cùng nhau đồng hành.

Theo ông Deepak, việc hợp tác quốc tế sẽ giúp đẩy nhanh quá trình phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam. “Cùng nhau, thông qua thế giới ảo, chúng ta có thể giúp sinh viên hiện thực hóa tương lai... Phát triển lực lượng lao động không chỉ là đào tạo kỹ năng, mà còn là xây dựng hệ sinh thái hợp tác giữa Chính phủ, doanh nghiệp và học viện. Với sự hợp tác này, Việt Nam không chỉ sẵn sàng tiếp nhận công nghệ, mà còn có thể vươn lên dẫn dắt trong các công nghệ chiến lược”, ông chia sẻ.