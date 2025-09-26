Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Kỹ Thương (Techcom Life) được thành lập bởi Techcombank, Vingroup và các cổ đông khác, cung cấp các giải pháp bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe cho cá nhân và gia đình Việt Nam. Techcom Life hướng đến xây dựng một thế hệ giải pháp bảo hiểm nhân thọ hiện đại, minh bạch và gần gũi với khách hàng.

Công ty hoạt động với tầm nhìn “Tái kiến tạo ngành bảo hiểm, Trao quyền tự chủ tương lai” và sứ mệnh “Định hình trải nghiệm bảo hiểm, tạo đà thúc đẩy mỗi cá nhân, gia đình và doanh nghiệp không ngừng phát triển và sống trọn từng phút giây cuộc sống.”

Techcom Life tập trung phát triển các giải pháp bảo hiểm đáp ứng ba nhu cầu thiết yếu: bảo vệ sức khỏe, tài chính vững vàng và nâng cao chất lượng sống, qua đó góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam và mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt.

Việt Nam được xem là quốc gia có đà tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á, nhu cầu về an toàn tài chính, chăm sóc sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng cao, đem đến nhiều cơ hội, triển vọng cho thị trường bảo hiểm nhân thọ. Tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm của Việt Nam hiện đang thấp hơn nhiều so với mức trung bình của khu vực, cho thấy dư địa lớn để các doanh nghiệp mới tham gia thị trường.

Dựa trên thế mạnh am hiểu nhu cầu người Việt, năng lực công nghệ và kinh nghiệm quản lý tài chính vượt trội từ hệ sinh thái, Techcom Life được kỳ vọng là công ty bảo hiểm nhân thọ của người Việt, dẫn dắt sự đổi mới của ngành và tiên phong những giải pháp bảo hiểm thế hệ mới “may đo” cho người Việt, tương tự cách mà Techcombank đã làm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng với những sản phẩm tiên phong đổi mới như Zero Fee, Sinh lời tự động hay Wealthtech.

Tại buổi lễ ra mắt, ông Ngô Việt Trung - Cục trưởng Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính nhận định: “Cơ quan quản lý hoan nghênh sự gia nhập thị trường bảo hiểm nhân thọ của các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước như Techcom Life. Chúng tôi kỳ vọng rằng, với các kinh nghiệm và nền tảng công nghệ sẵn có trong lĩnh vực tài chính, Techcom Life sẽ đem đến những giải pháp bảo hiểm tiên tiến, phục vụ tốt hơn nhu cầu bảo vệ sức khỏe và an toàn tài chính của người tham gia bảo hiểm, góp phần xây dựng một thị trường bảo hiểm phát triển toàn diện, bền vững, đạt được mục tiêu đề ra tại Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030”.

Ông Chung Bá Phương - Tổng Giám đốc Techcom Life chia sẻ: “Chiến lược phát triển dài hạn của chúng tôi dựa trên năm yếu tố: xây dựng niềm tin bền vững, mang lại giá trị vượt trội cho khách hàng, hệ sinh thái tích hợp liền mạch, mô hình phân phối hiệu quả và dịch vụ dựa trên công nghệ cùng dữ liệu lớn. Đây sẽ là nền tảng cạnh tranh để chúng tôi thực thi tầm nhìn và mang đến những giải pháp bảo hiểm bảo vệ tốt nhất cho người Việt. Thông qua đó, chúng tôi kỳ vọng có thể góp phần cùng Chính phủ nâng cao chất lượng sống cho người dân trong kỷ nguyên mới của đất nước và xây dựng ngành bảo hiểm nhân thọ minh bạch, bền vững, đáng tin cậy.”

Tại sự kiện cũng diễn ra lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) và Techcom Life. Theo đó, Techcombank sẽ trở thành Đại lý bảo hiểm tổ chức phân phối các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe của Techcom Life. Hợp tác hứa hẹn mang đến những gói giải pháp bảo vệ tài chính và sức khỏe toàn diện, tiên tiến, minh bạch, đáp ứng nhu cầu từng giai đoạn phát triển trong cuộc sống của khách hàng.

Ông Jens Lottner - Tổng Giám đốc Techcombank khẳng định: “Sự kiện ra mắt Techcom Life đánh dấu một cột mốc quan trọng, một bước tiến mới trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái toàn diện của Techcombank. Là ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, với uy tín và nền tảng tài chính, công nghệ vững mạnh, Techcombank và hệ sinh thái sẽ đồng hành cùng Techcom Life mang đến những giải pháp tài chính và sức khỏe toàn diện cùng trải nghiệm liền mạch, ưu việt cho khách hàng, góp phần nâng cao tỷ lệ tham gia bảo hiểm nhân thọ, mở rộng an sinh xã hội và gia tăng niềm tin của khách hàng.”

Sự ra đời của Techcom Life ngay sau Công ty cổ phần Bảo hiểm phi nhân thọ Techcom (TCGIns) đã đánh dấu bước tiến chiến lược trong hành trình hiện thực hóa mô hình “one-stop shop” tài chính toàn diện, phục vụ trọn vẹn hành trình khách hàng trong hệ sinh thái của Techcombank.

(Nguồn: Techcombank)