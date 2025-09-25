Bước đi chiến lược của Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) ngày 24/9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã có các cuộc tiếp xúc và làm việc với các tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tài sản số và bất động sản, bao gồm Bybit, Binance và Emaar Properties.

Đây là bước đi chiến lược, thể hiện tham vọng của Việt Nam trong việc xây dựng một trung tâm tài chính quốc tế và thúc đẩy thị trường tài sản mã hóa.

Tại buổi làm việc với Bybit - sàn giao dịch tài sản mã hóa lớn nhất UAE với hơn 2,5 triệu người dùng tại Việt Nam, Phó Thủ tướng hoan nghênh sự thành công của doanh nghiệp và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng khung pháp lý thí điểm cho tài sản số. Bybit bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thông qua chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, đào tạo nhân lực và đóng góp vào quá trình xây dựng khung pháp lý.

Với Binance - nền tảng giao dịch tài sản số hàng đầu thế giới, Phó Thủ tướng đề xuất mở trụ sở tại Đà Nẵng và hợp tác chặt chẽ với Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam để triển khai sàn giao dịch tài sản mã hóa. Đáng chú ý, ông Richard Teng, Tổng Giám đốc Binance, được mời làm cố vấn cấp cao cho dự án, tận dụng kinh nghiệm từ thời ông điều hành Abu Dhabi Global Market.

Đáp lời, đại diện Binance cam kết chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác phát triển thị trường tài sản số. Đồng thời, công ty ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) với UBND TP Đà Nẵng về phát triển công nghệ blockchain. Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong hợp tác giữa hai bên.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình bày tỏ mong muốn Binance mở trụ sở tại Đà Nẵng và hợp tác chặt chẽ với trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam trong triển khai sàn giao dịch tài sản mã hóa - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Việt Nam đang nỗ lực xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế, trong đó, sàn giao dịch tài sản mã hóa là một trụ cột quan trọng. Nghị quyết 5/2025/NQ-CP của Chính phủ yêu cầu thiết lập khung pháp lý thí điểm 5 năm cho thị trường tài sản mã hóa, với các điều kiện nghiêm ngặt như vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng và giới hạn phát hành tài sản số cho nhà đầu tư nước ngoài. Mục tiêu là đảm bảo sự thận trọng, minh bạch và bảo vệ nhà đầu tư trong nước.

Các tổ chức tài chính trong nước như SSI, Techcombank Securities (TCBS), VIX Securities, MBBank, VPBank bắt đầu chuẩn bị tham gia thị trường này. Các công ty công nghệ như FPT, CMG, CTR, VNZ được kỳ vọng cung cấp hạ tầng và giải pháp công nghệ, từ nền tảng blockchain đến các dịch vụ lưu ký và tuân thủ quy định chống rửa tiền (AML) và xác minh danh tính (KYC).

Sự chuẩn bị này cho thấy Việt Nam không chỉ dựa vào các tập đoàn quốc tế mà còn huy động nội lực để phát triển thị trường.

Cơ hội và thách thức

Việc Việt Nam mời Binance làm cố vấn cấp cao và đề xuất mở trụ sở tại Đà Nẵng là một tín hiệu mạnh mẽ, cho thấy quyết tâm đưa thị trường tài sản mã hóa vào quỹ đạo chính thức.

Binance, với vị thế là nền tảng giao dịch tài sản số hàng đầu thế giới, mang lại cơ hội tiếp cận kinh nghiệm quản lý, công nghệ blockchain và mạng lưới toàn cầu. MOU giữa Binance và UBND TP Đà Nẵng là bước đi cụ thể, củng cố cam kết hợp tác và tạo tiền đề cho việc tích hợp tài sản số vào hệ thống tài chính Việt Nam.

Tương tự, sự đồng hành của Bybit - với lượng người dùng đáng kể tại Việt Nam - cũng là một lợi thế. Cam kết hỗ trợ khung pháp lý và đào tạo nhân lực của Bybit cho thấy họ sẵn sàng thích nghi với các quy định trong nước.

Tuy nhiên, thách thức nằm ở việc các “ông lớn” này phải điều chỉnh mô hình kinh doanh quốc tế để phù hợp với các quy định nghiêm ngặt của Việt Nam, như giao dịch bằng đồng Việt Nam, tuân thủ AML/KYC và đảm bảo minh bạch.

VinaCapital nhận định, Việt Nam đang đặt nền móng cho một nền kinh tế số vượt xa giao dịch tiền mã hóa, hướng tới tích hợp tài sản số vào các lĩnh vực như bất động sản, trái phiếu và tín chỉ carbon.

Nghị quyết 5 và Luật Công nghiệp Công nghệ số (có hiệu lực từ 7/2025) đánh dấu bước chuyển mình, công nhận tài sản số là một phần hợp pháp của hệ thống tài chính. Việc ra mắt NDAChain - nền tảng blockchain quốc gia - cho phép giao dịch tài chính an toàn và mua sắm trực tuyến bảo mật, là minh chứng cho sự tăng tốc trong triển khai chiến lược.

Chính phủ Việt Nam đặt ra ba mục tiêu trọng yếu. Thứ nhất, hợp thức hóa và thu thuế. Chuyển hàng tỷ USD giao dịch từ các sàn quốc tế về hệ thống trong nước, tạo nguồn thu thuế và tăng cường quản lý. Thứ hai, tích hợp vào hệ thống tài chính: Kết nối tài sản số với nền kinh tế số, mở ra các kênh huy động vốn mới và giảm phụ thuộc vào tiền mặt. Thứ ba, bảo vệ nhà đầu tư: Thiết lập tiêu chuẩn lưu ký, báo cáo và tuân thủ quy định AML/CFT, đảm bảo thị trường minh bạch và an toàn.

Việc hợp tác với Binance và Bybit mang lại cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế, nâng cao uy tín của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam và tạo hệ sinh thái gắn kết tài chính, công nghệ và bất động sản. Đà Nẵng, với vị trí chiến lược và tiềm năng phát triển, có thể trở thành trung tâm của các hoạt động này.

Tuy nhiên, thách thức không nhỏ khi tập đoàn quốc tế như Binance từng đối mặt với vấn đề pháp lý ở nhiều quốc gia. Việc giám sát chặt chẽ và đảm bảo cam kết thực thi của họ là yếu tố then chốt để tránh xung đột lợi ích hoặc rủi ro hệ thống.

Ngoài ra, điều kiện vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng có thể hạn chế số lượng doanh nghiệp tham gia, khiến thị trường chính thức khởi động chậm. Trong khi đó, thị trường phi chính thức (OTC) vẫn tiềm ẩn nguy cơ giao dịch sôi động, tạo áp lực pháp lý cho nhà đầu tư trong nước nếu giao dịch ngoài các sàn được cấp phép.