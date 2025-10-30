Đây là mô hình kiểm soát cận thị chuẩn quốc tế tiên phong cùng gia đình, nhà trường giải quyết thách thức nhức nhối của y tế học đường, khi số trẻ mắc cận tăng và độ tuổi khởi phát ngày càng sớm, ảnh hưởng tới tương lai con trẻ.

Kiểm soát cận thị: Đeo kính liệu đã đủ an toàn?

Đo độ cận, đổi kính vẫn là cách nhiều phụ huynh chăm sóc con mắc cận thị, nhưng cũng là hiểu lầm phổ biến nhất về kiểm soát cận ở trẻ. Việc thiếu các phương pháp can thiệp đúng cách đang góp phần khiến tỷ lệ trẻ em mắc cận thị tăng nhanh, hiện đã vượt mức 50% tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM.

Theo TS.BS Trần Minh Hà - Giám đốc Đơn vị Kiểm soát cận thị Vinmec - Alina, cận thị là một bệnh lý tiến triển âm thầm nhưng nguy hiểm. Mỗi 1 độ cận tăng thêm có thể làm nguy cơ biến chứng về mắt tăng cao. Trẻ bị cận từ nhỏ có xu hướng tăng độ nhanh gấp nhiều lần so với người lớn. Nếu không được kiểm soát kịp thời và đúng cách, trẻ có thể đối mặt với những biến chứng nghiêm trọng như bong võng mạc, thoái hóa hoàng điểm hay glôcôm - những bệnh lý có thể dẫn đến suy giảm thị lực vĩnh viễn.

TS.BS Trần Minh Hà, Giám đốc Đơn vị Kiểm soát cận thị Vinmec - Alina tư vấn cho học sinh và phụ huynh

Với sự tiến bộ của y khoa, kiểm soát cận thị (Myopia Control) đang được xem là bước tiến quan trọng trong chăm sóc sức khỏe đôi mắt học đường. Đây là quá trình theo dõi, can thiệp sớm, xác định thời điểm vàng, nhằm phòng ngừa, làm chậm tiến trình tăng độ cận.

Chỉ đeo kính để nhìn rõ là chưa đủ, kiểm soát cận thị cần áp dụng các phương pháp y khoa tiên tiến. Quá trình này cần có sự đồng hành, tư vấn sát sao của các đơn vị, chuyên gia cùng phụ huynh, nhà trường để có giải pháp bảo vệ thị lực phù hợp cho trẻ.

Ra mắt Đơn vị Kiểm soát cận thị Vinmec - Alina chuẩn quốc tế tại Việt Nam

Trước thực trạng đáng báo động, đầu tháng 10, Đơn vị Kiểm soát cận thị Vinmec - Alina chính thức ra mắt, mang đến mô hình kiểm soát cận thị toàn diện và cá nhân hóa theo chuẩn quốc tế. Năng lực chuyên môn và vận hành của đơn vị là sự kết hợp giữa Bệnh viện Mắt Quốc tế Alina - cơ sở y tế thực hiện thành công gần 10.000 ca mổ thuỷ tinh thể theo chuẩn WHO, và Vinmec Times City - bệnh viện tư nhân hàng đầu Việt Nam.

Đại diện Vinmec Times City và Bệnh viện Mắt Quốc tế Alina tại lễ công bố thành lập Đơn vị Kiểm soát cận thị chuẩn quốc tế Vinmec - Alina

TS.BS Trần Minh Hà, Giám đốc Đơn vị Kiểm soát cận thị Vinmec - Alina cho biết: “Với các tiến bộ hiện nay, chúng ta không chỉ chỉnh kính giúp trẻ nhìn rõ mà còn có thể can thiệp sớm và dự phòng từ giai đoạn tiền cận thị”.

Đơn vị Kiểm soát cận thị Vinmec - Alina được bảo trợ chuyên môn bởi Quỹ Fred Hollows Foundation (Úc) - tổ chức nhân đạo toàn cầu đã có mặt tại hơn 25 quốc gia, tiên phong trong các chương trình phòng ngừa mù lòa và phục hồi thị lực; TVM Capital Healthcare (Singapore) - quỹ đầu tư chuyên phát triển các mô hình chăm sóc sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế tại châu Á; cùng Tập đoàn Rohto (Nhật Bản) - hơn 100 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm chăm sóc mắt.

Đơn vị Kiểm soát cận thị Vinmec - Alina ứng dụng công nghệ thăm khám, điều trị chuẩn quốc tế, lập phác đồ điều trị cá nhân hoá cho từng trẻ

Tại đây, trẻ sẽ được theo dõi định kỳ 6 - 12 tháng/lần, với báo cáo chi tiết cho phụ huynh, nhằm phát hiện sớm những thay đổi bất thường của mắt và can thiệp kịp thời. Đơn vị ứng dụng đầy đủ các phương pháp kiểm soát cận thị đã được chứng minh hiệu quả từ y khoa thế giới: kính Ortho-K, kính kiểm soát cận, kính áp tròng mềm, thuốc Atropin liều thấp, liệu pháp ánh sáng đỏ…, được thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ, khúc xạ viên có chứng chỉ quốc tế về kiểm soát cận thị.

Các phác đồ điều trị riêng biệt tại đơn vị được xây dựng, cá nhân hoá theo khuyến cáo từ các tổ chức uy tín như International Myopia Institute (IMI), World Council of Optometry (WCO) và Brien Holden Vision Institute (Úc).

Nâng tầm chăm sóc sức khỏe học đường: Sáng mắt, sáng tương lai trẻ

Hợp tác chiến lược giữa Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City và Bệnh viện Mắt Quốc tế Alina giúp Việt Nam tiếp cận phác đồ và quy trình kiểm soát cận thị chuẩn quốc tế, từ khâu chẩn đoán, điều trị đến theo dõi lâu dài.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City và Bệnh viện Mắt Quốc tế Alina

Đơn vị Kiểm soát cận thị Vinmec - Alina đặt mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu chuẩn về thị lực học đường tại Việt Nam, phục vụ cho nghiên cứu và hoạch định chính sách y tế cộng đồng trong tương lai. Đây là một trong những hướng đi chiến lược và bền vững nhằm đưa y tế học đường Việt Nam đến gần hơn với chuẩn mực quốc tế.

Ngay trong giai đoạn đầu hoạt động, Đơn vị Kiểm soát cận thị Vinmec - Alina đã triển khai chương trình tầm soát thị lực học đường cho hơn 32.000 học sinh từ 3 đến 18 tuổi tại Hà Nội và Hưng Yên, theo quy chuẩn Massachusetts (Hoa Kỳ). Đây là chương trình tầm soát thị lực có quy mô lớn, và được đánh giá là mô hình mẫu có thể nhân rộng cho các cơ sở giáo dục trên toàn quốc.

Sự ra đời của Đơn vị Kiểm soát cận thị Vinmec - Alina giúp phát hiện và can thiệp sớm từ giai đoạn tiền cận không chỉ giúp giảm tỷ lệ cận nặng ở trẻ mà còn góp phần bảo vệ chất lượng nguồn nhân lực tương lai của Việt Nam.

Đơn vị Kiểm soát cận thị chuẩn quốc tế Vinmec - Alina

Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, Hà Nội.

Website: www.alinavn.vn

Thế Định